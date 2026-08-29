El mapa de los accidentes de tráfico en Madrid por distritos: Carabanchel lidera y Barajas cierra el ranking

El mapa de los accidentes de tráfico en Madrid por distritos - EP DATA

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mapa de los accidentes de tráfico en Madrid durante el primer semestre de 2026 sitúa a Carabanchel al frente del recuento, con 876 siniestros, por delante de Puente de Vallecas, Salamanca y Chamartín. En el extremo contrario aparecen Barajas y Vicálvaro, los dos únicos distritos que no alcanzan los 250 accidentes en los seis primeros meses del año.

Así lo recoge la estadística publicada en el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid con el número de accidentes producidos en la capital entre el 1 de enero y el 30 de junio y que arroja un total de 11.516 siniestros.

Carabanchel ocupa el primer puesto con 876 accidentes, el 7,6% del total registrado en Madrid. Le sigue Puente de Vallecas, con 795, mientras Salamanca se coloca en tercera posición con 776. La parte alta del mapa la completan Chamartín, con 749 accidentes, y Ciudad Lineal, con 716.

A continuación aparecen Fuencarral-El Pardo, con 669 accidentes; Latina, con 641; Moncloa-Aravaca, con 624; Centro, con 609; y Retiro, con 586. Estos diez distritos reúnen seis de cada diez accidentes registrados en la capital en los seis primeros meses de 2026.

En la franja intermedia se sitúan San Blas-Canillejas, con 567 accidentes, y Arganzuela, con 533. Hortaleza y Tetuán presentan cifras prácticamente idénticas, con 484 y 482 casos, respectivamente. También se encuentran muy próximos Usera (448), y Chamberí (445), separados por apenas tres accidentes en todo el semestre.

Por debajo de los 400 aparecen Villaverde, con 395; Villa de Vallecas, con 327; y Moratalaz, con 311. Cierran la clasificación Vicálvaro (249) y Barajas (235).

MAYO, EL MES CON MÁS ACCIDENTES

Si se pone el foco en cuándo se han producido los siniestros, enero cerró con 1.852 accidentes y febrero bajó hasta los 1.834, la cifra más reducida en el periodo que va hasta el sexto mes del año. Por su parte, marzo alcanzó los 1.961 casos y abril volvió a descender hasta los 1.857.

El máximo se registró en mayo, con 2.022 accidentes, mientras junio terminó con 1.992. Estos dos meses reúnen en conjunto 4.014 accidentes, el 34,9% de todos los registrados durante el semestre.

Cabe señalar que este aumento también se observa entre los distritos que encabezan el ranking. Carabanchel registró su máximo mensual en junio, con 156 accidentes, el mismo mes en el que Puente de Vallecas alcanzó 146 y Chamartín, 147. Salamanca llegó a su valor más alto en mayo, con 140, y Ciudad Lineal también en mayo, con 137.

LAS COLISIONES FRONTO-LATERALES, LAS MÁS FRECUENTES

La estadística del Ayuntamiento de Madrid también apunta a que las colisiones fronto-laterales constituyen el tipo de accidente más habitual en a ciudad durante el primer semestre, con 2.703 casos, el 23,5% del total.

Los alcances ocupan el segundo puesto, con 2.351 accidentes (el 20,4%), mientras las colisiones laterales suman 1.830 (15,9% del total). Estas tres categorías concentran conjuntamente 6.884 expedientes, prácticamente seis de cada diez accidentes registrados en la ciudad.

Tras ellas aparecen los choques contra obstáculos fijos, con 1.537 casos, y las caídas, con 902. Los atropellos a personas alcanzan los 734 accidentes, el 6,4% del total.

La estadística recoge además 329 colisiones múltiples, 266 colisiones frontales, 98 salidas de la vía, 53 vuelcos, 40 atropellos a animales y dos despeñamientos.

EL TIPO DE ACCIDENTE TAMBIÉN CAMBIA SEGÚN EL DISTRITO

El análisis permite poner también la lupa en el tipo de accidente que más se repite en cada distrito. Así, las colisiones fronto-laterales lideran el ranking en 13 de los 21 distritos: Barajas, Carabanchel, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, Puente de Vallecas, Salamanca, San Blas-Canillejas, Tetuán, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde.

En otros siete distritos predominan los alcances. Es el caso de Arganzuela, Chamartín, Ciudad Lineal, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Retiro y Usera.

Centro es la única excepción a estos dos grandes grupos. En este distrito, el tipo más frecuente son las colisiones laterales, con 118 casos, que representan el 19,4% de sus 609 accidentes.

LOS ACCIDENTES EN LAS CIUDADES SUBEN

Al respecto, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha explicado esta semana que, pese a la "reducción sustancial" de la siniestralidad en las carreteras, "de en torno al 30% de media a nivel nacional", en las ciudades esta tendencia está al alza.

"Lo que tenemos en marcha ahora es un plan de seguridad vial que lo que pretende es llegar a las víctimas cero en el año 2030. Para eso mejoramos las infraestructuras, mejoramos la concienciación, actuamos también persiguiendo esas conductas incívicas y peligrosas. Por ejemplo, la Policía Municipal ha incrementado de una manera muy sustancial los controles de alcoholemia, de drogas", ha explicado el delegado.

En este sentido, también ha puesto el foco en la mejora de infraestructuras para favorecer la seguridad vial en Madrid. "Por ejemplo, en los entornos también escolares está llevando a cabo una mejora en esa tendencia que, como digo, es de incremento a lo largo de toda España", ha indicado.

De su lado, el concejal presidente de Carabanchel --el distrito de acumula más siniestros en el primer semestre del año--, Carlos Izquierdo, ve "lógica" esa mayor siniestralidad teniendo en cuenta que es el distrito "que más población tiene".

"Pero es muy importante lo que ha dicho el delegado. Esto no se produce solamente en la ciudad de Madrid, se está produciendo en toda España, hay un repunte. Lógicamente Madrid no es una isla y obedece también pues ese aumento que está ocurriendo a nivel nacional", ha explicado.