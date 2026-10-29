Los maquinistas secundan este jueves una huelga en Renfe con servicios mínimos de hasta el 75%

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) llevará a cabo este jueves una jornada de huelga de 24 horas en todas las empresas del grupo Renfe, para la que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de entre el 50% y el 75% para la red de Cercanías.

A pesar del accidente ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), el sindicato ha mantenido sin cambios la convocatoria de la huelga. Así, el paro será desde las 00.01 hasta las 23.59 horas de este jueves.

Desde Cercanías Madrid han advertido que el servicio se verá "muy afectado" durante toda la jornada. "Recomendamos buscar medios alternativos", ha indicado en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Según informó el Ministerio de Transportes, los servicios mínimos en Cercanías serán del 75% en horario punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas) y del 50% el resto de la jornada.

En Alta Velocidad/Larga Distancia se establece un 73% de los servicios habituales; en la Media Distancia se fija una media del 65% de las circulaciones; y en mercancías el porcentaje queda fijado en el 26%.

La huelga responde, según Semaf, al "bloqueo administrativo" de los acuerdos alcanzados con anterioridad y a la paralización de los avances en seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

El sindicato aseguró que tanto la Administración como las empresas y organismos públicos como Renfe, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) se escudan en la lentitud burocrática.

El colectivo reclama una normativa de comunicaciones en situaciones de riesgo, la implantación de la cultura justa en cabina, un canal directo con la AESF y la Inspección de Trabajo, soluciones técnicas al material y desbloquear los coeficientes reductores de la jubilación.

Por su parte, fuentes de Renfe argumentaron que las reivindicaciones alegadas por el sindicato "exceden del ámbito competencial de la empresa" y consideraron "incoherente" la convocatoria por responder a cuestiones ajenas como la normativa de tiempos de conducción o la actuación de la Inspección de Trabajo.

La compañía añadió que estas peticiones no figuran en el convenio colectivo firmado el pasado julio y defiende haber cumplido de manera íntegra el acuerdo firmado en febrero para reforzar el sistema tras el accidente de Adamuz, además de haber contratado a más de 1.200 trabajadores.

Asimismo, remarcó que es el único operador que adopta medidas ante inclemencias meteorológicas o situaciones de riesgo y lamentó los perjuicios que la huelga ocasionará a los viajeros.