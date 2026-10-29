Metro de Madrid pone en circulación "toda la tabla de trenes disponible" ante la huelga de maquinistas de Renfe

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Metro de Madrid pone hoy en circulación durante la hora punta toda la tabla de trenes disponibles en la red para atender el posible aumento de demanda que se pueda producir ante la huelga de maquinistas convocada en Renfe, según informa la compañía.

Además, Metro cubre con más personal las estaciones de correspondencia con Renfe Cercanías, así como las estaciones de líneas 12 (municipios de Leganés, Getafe, Fuenlabrada Móstoles, Alcorcón), 7B (Coslada San Fernando) y 9BTFM (Arganda del Rey y Rivas hasta Puerta de Arganda).

Asimismo se intensifica también la presencia de personal en las estaciones de la red con correspondencia de varias líneas e intercambiadores. También, durante la hora valle, Metro continuará monitorizando la evolución del número de viajeros para atender las necesidades que puedan surgir derivadas del aumento de la demanda