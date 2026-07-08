Mar Espinar muestra su apoyo a Maroto en las primarias y advierte: "La ilusión es de todos y no de una sola persona"

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha mostrado su apoyo a su homóloga del Ayuntamiento, Reyes Maroto, en las primarias socialistas a la Alcaldía de la capital y ha advertido de que "la ilusión es de todos y no de una sola persona".

Lo ha trasladado en un mensaje en redes sociales en junto a una foto avalando a Maroto en estas primarias en las que se bate con su portavoz adjunta en Cibeles, Enma López. Actualmente se encuentran en fase de recogida de avales, que acaba este sábado.

Maroto acudía este martes a la agrupación de Chamberí, a la que pertenece Espinar, en su recorrido por los distintos distritos para recoger "el cariño y el apoyo de la militancia al proyecto colectivo socialista en Madrid". Ha agradecido a Espinar su compañía en la visita y ha afirmado que "voces como la suya son cada vez más necesarias en Madrid".

Por su parte, Espinar ha recordado que conoce lo "difícil" del trabajo en la oposición en el Ayuntamiento de la capital y ha destacado que Maroto llegó y, como prometió, se quedó. "Es un trabajo que hay que valorar y que debe continuar. La ilusión es de todos y no de una sola persona", ha lanzado, en referencia velada a López, que ha centrado gran parte de su campaña en esa emoción y en la movilización de la militancia.

Espinar se suma así al secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en mostrar su apoyo a Maroto. Era este sábado antes del Orgullo LGTBI cuando apelaba directamente a la portavoz municipal afirmando que juntos lograrían el "cambio" en Madrid. Él es uno de los precandidatos para la Comunidad de Madrid en 2027.

Durante meses la portavoz en la Asamblea ha sonado como uno de los posibles nombres que podrían haber armado una alternativa para liderar el proyecto socialista en Cibeles, debido, entre otros, a su pasado en el Ayuntamiento. Espinar llegaba a la Asamblea de Madrid en 2023 después de haber capitaneado al Grupo Municipal Socialista tras la salida de Pepu Hernández.

Su presencia en redes y en medios de comunicación ha ido aumentando desde que en 2025 asumiera la Portavocía en la Cámara de Vallecas con la llegada de López a la Secretaría General. Ella es una de las incógnitas en el rompecabezas del PSOE de cara al próximo año, ya que se da por hecho que tendrá una posición relevante como uno de los activos con más visibilidad de la formación en Madrid.