Maroto advierte a Almeida: "La próxima vez que me acuse falsamente de corrupción nos veremos en los tribunales"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante un pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha lanzado un ultimátum al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a quien ha advertido que "no va a permitir" que se le acuse "falsamente" de corrupción. "La próxima vez que me acuse falsamente de corrupción nos veremos en los tribunales", ha afirmado.

Ha sido en declaraciones en la prensa después de que Almeida, espetase a Maroto en el Pleno de Cibeles que no hay nadie como ella "en términos de suciedad" y que está rodeada de "corrupción esférica", que está por todos lados, una contestación a la petición que le ha hecho la edil para "que no saque el comodín de Bildu y no siga con una mentira como el caserío", algo que no ha podido ser y que ha acabado con la edil saliendo del salón de plenos "harta" del regidor por sus constantes acusaciones.

Tras el episodio, Maroto ha señalado que "no va a normalizar" la situación, "muy grave", con "acusaciones falsas" que atenta contra su honor y dignidad y ha defendido su lugar en el Pleno para "fiscalizar" al Gobierno local y realizar propuestas y ha indicado que si a Almeida "no le gusta la crítica política que se dedique a otra cosa".

"Las palabras que hoy ha pronunciado han atentado mi honor y mi dignidad. Si esto se hubiese hecho en un entorno laboral en una empresa privada hoy estaríamos hablando de acoso laboral. Por lo tanto, creo que el señor Almeida traspasa una línea roja que no voy a consentir y la próxima vez que lo haga nos veremos en los tribunales", ha aseverado.

Del mismo modo, la socialista ha señalado que el primer edil ha tirado de "chulería" en el Pleno con la "confrontación política" como "arma arrojadiza" contra ella, algo que no "ayuda" a hacer "política útil".

"Cuando permanentemente se utiliza frente a los argumentos que cualquier político tiene, el insulto, la confrontación y las vejaciones, como hoy he recibido, pues lo que hacemos de alguna manera es normalizarlo (...). No voy a aguantar ni una más y que la próxima vez que lo haga nos veremos en los tribunales", ha zanjado.