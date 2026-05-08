Maroto asegura que PSOE "está preparado", con "ilusión y ganas" ante 2027 y frente a PP con "postulados de ultraderecha"

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, reunirá este sábado el comité municipal de PSOE Madrid Ciudad cuando se cumple un año de su llegada a la Secretaría General de la Agrupación y lo hará con un partido "preparado", con "ilusión y ganas" ante las elecciones de mayo de 2027 y frente a un PP en el Gobierno "que compra los postulados de la ultraderecha y que no se avergüenza cuando defiende la 'prioridad nacional'".

A su llegada a la Casa de la Villa, donde se ha conmemorado el Día de Europa, Maroto ha trasladado a la prensa que el comité municipal de este sábado --con la apertura del ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea, José Manuel Albares, y de la secretaria de Organización de PSOE-M, Pilar Sánchez Acera-- es "una oportunidad extraordinaria para trasladar a la ciudadanía madrileña algo que es real, una oportunidad para gobernar y cambiar el Gobierno en 2027".

"El Partido Socialista está preparado, tenemos proyecto, tenemos equipo y, sobre todo, tenemos ilusión y ganas para que en mayo de 2027, justo dentro de un año, las urnas se llenen de votos progresistas y podamos cambiar un Gobierno que hoy es la antítesis de lo que debería estar haciendo avanzar a Madrid", ha declarado.

Maroto se ha referido a un Gobierno del PP que "compra los postulados de la ultraderecha y que no se avergüenza cuando defiende la 'prioridad nacional', que es un ejemplo de discriminación porque va en contra de la Constitución y también de los derechos humanos".

"Es un modelo que defiende la vivienda como un negocio y no como un derecho, un modelo que estoy segura de que los madrileños y madrileñas van a rechazar porque Madrid es mucho más que unos pocos. Madrid es una ciudad que quiere avanzar, que quiere construir un proyecto donde todos estemos dentro", ha declarado.

La secretaria general de los socialistas de la capital tiene claro que el cónclave de mañana "es una oportunidad para reforzar nuestro proyecto, para salir a ganar y, sobre todo, a gobernar, que es lo que siempre quiere el PSOE cuando se enfrenta a procesos electorales".