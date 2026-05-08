Maroto cumple un año al frente de la dirección de PSOE Madrid Ciudad con el objetivo de "ganar y gobernar"

Archivo - La secretaria general del PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, interviene durante la clausura de la II Asamblea del PSOE Madrid Ciudad, en la sede de UGT - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, cumple un año al frente de la Secretaría General del PSOE Madrid Ciudad, por lo que reunirá a la formación este sábado en un comité que contará con la apertura del ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea, José Manuel Albares, y de la secretaria de Organización de PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, y donde la edil dejará patente su objetivo, "ganar y gobernar", con las elecciones municipales a un año vista.

Maroto ha subrayado la necesidad de tener una organización "preparada para dar el paso definitivo: ganar y gobernar Madrid". "Ese es nuestro objetivo, y no puede ser otro. Somos un partido de gobierno porque sabemos que solo desde las instituciones se pueden transformar de verdad las condiciones de vida de la mayoría social". ha remarcado en una carta dirigida a la militancia.

Será un encuentro que servirá para hacer balance del trabajo desarrollado durante este primer año y reforzar el proyecto político de los socialistas madrileños de cara al próximo ciclo electoral, han avanzado fuentes de la organización a Europa Press. La defensa de la paz y la regularización extraordinaria de migrantes serán algunas de las cuestiones que también serán abordadas.

En la carta, la secretaria general de PSOE Madrid Ciudad no obvia que este primer año ha estado marcado "por la intensidad política, el compromiso colectivo y la voluntad firme de construir una alternativa sólida y transformadora" desde la base de "una organización que entiende que solo desde la participación, la escucha activa y el arraigo en el territorio es posible ofrecer respuestas reales a los desafíos de la ciudad".

"Madrid atraviesa un momento clave. Frente a un modelo de ciudad impulsado por el PP, que profundiza las desigualdades, debilita los servicios públicos y olvida a buena parte de sus barrios, el socialismo madrileño ha asumido la responsabilidad de articular una propuesta política ambiciosa, creíble y profundamente transformadora", ha destacado Maroto de cara a la rendición de cuentas que será el comité.

Su objetivo sigue siendo "un proyecto de ciudad que sitúe a las personas en el centro de la acción política", con "las agrupaciones y la militancia" como "el corazón del proyecto socialista en Madrid". Es por eso que han venido impulsando un modelo de organización "más abierto, más conectado con el territorio y más permeable a las demandas de la ciudadanía", que se traduce en "presencia constante en los barrios, un contacto directo con vecinos y vecinas, asociaciones, colectivos y movimientos sociales".

"LA POLÍTICA ÚTIL SE CONSTRUYE DESDE LA CALLE"

Maroto tiene claro, como recoge esa carta a la militancia, que "la política útil se construye desde la calle". Fruto de est trabajo colectivo es la Agenda del Cambio, "una iniciativa que representa mucho más que un documento programático, es la expresión de un proceso político abierto, participativo y en construcción, que busca sentar las bases de un nuevo tiempo en la política municipal madrileña".

La conforman el abordaje de retos como "la vivienda digna en un contexto de emergencia habitacional, la necesidad de una movilidad sostenible, la lucha contra las desigualdades territoriales, la defensa de unos servicios públicos de calidad, el fortalecimiento de la democracia como pilar esencial de convivencia", con "una apuesta decidida por la igualdad de oportunidades, el impulso de una agenda feminista, el compromiso con una ciudad diversa e inclusiva que reconozca la aportación de las personas migrantes y acompañe procesos como su regularización y la reivindicación de la paz, los derechos humanos y el rechazo a la guerra como principios irrenunciables".

"Sabemos que queda mucho por hacer, pero también sabemos que contamos con una organización fuerte, comprometida y preparada para afrontar los retos que vienen", ha animado Maroto a partir de un informe que presentará el sábado como "un punto de partida, la base sobre la que seguir construyendo, junto a la militancia y junto a la ciudadanía, la alternativa que Madrid necesita", "convencidos de que otra ciudad es posible".

"TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE DEVOLVER DIGNIDAD A LAS INSTITUCIONES"

"Tenemos la responsabilidad de devolver la dignidad a las instituciones municipales, de recuperar la política como herramienta útil al servicio de la ciudadanía y de fortalecer nuestra democracia desde lo local", ha enfatizado la secretaria general.

Para ello el PSOE Madrid Ciudad necesita "una organización movilizada, activa y comprometida en cada barrio, en cada distrito", lo que le ha llevado a hacer un llamamiento a "redoblar esfuerzos, salir a convencer, a sumar y a construir mayorías".

Se trata de "volver a conectar con quienes esperan una alternativa y de demostrar que hay otra forma de gobernar Madrid. Madrid no puede esperar. Y el PSOE Madrid Ciudad está preparado para liderar el cambio en 2027", termina la carta Reyes Maroto.