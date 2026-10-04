Maroto se avergüenza del alcalde Almeida, "más preocupado por expulsar a los acampados de Sol que por escucharles"

Varios jóvenes siguen el debate de los dos decretos sobre la vivienda en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). Los manifestantes congregados ante el Congreso de los Diputados durante toda la mañana de este viernes mient - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado que se "avergüenza" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por estar "más preocupado por expulsar a los acampados de Sol que por escucharles".

Tras acompañar a vecindad de Las Águilas (Latina) reclamando más Metro para su barrio, la socialista ha descrito la acampada de Sol como "una llamada de atención a las fuerzas políticas, también al Gobierno, para que se atienda una demanda social como es el derecho a vivir en tu barrio, pueblo o ciudad".

"Y también creo que se ha dejado muy claro dónde está cada fuerza política. El otro día en el Congreso yo estuve allí, estaba con vecinos que están en este momento afectados por desahucios, y lo que vivimos fue mucha indignación", ha descrito.

Reyes Maroto ha puesto el foco en la "indignación" ciudadana "porque las derechas, de nuevo, se pusieron del lado de la especulación y no del lado del pueblo, se pusieron del lado del negocio y no del lado de los derechos".

Espera que "el PP, que tiene mayoría en el Congreso, pero que también gobierna la Comunidad y el Ayuntamiento, escuche por una vez al pueblo porque el derecho a la vivienda es algo que está consagrado en la Constitución y desde la política se tiene que estar poniendo soluciones y no dando la espalda a los ciudadanos".

"ME AVERGÜENZO DEL ALCALDE"

"Yo, como madrileña, me avergüenzo del alcalde que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid porque está más preocupado por expulsar a los acampados de sol que por escucharles", ha asegurado Maroto, que ha acusado a los 'populares' de "estar poniendo la alfombra a los fondos buitre".

La socialista ha lanzado un "basta ya" a que "los fondos buitre condicionen la vida de miles de madrileños y españoles", lo que le ha llevado a pedir "altura de miras" al PP. "No pueden echar la culpa de la situación de la vivienda a un Gobierno que ha puesto encima de la mesa medidas y propuestas que, por cierto, no están aplicando en la ciudad de Madrid, como la declaración de zona tensionada", ha remarcado.

Maroto tiene claro que "las mentiras no convencen, lo que convencen son los reales decretos leyes, lo que convence es poner herramientas para que la gente pueda vivir en sus casas". "Creo que a Almeida, a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, les hemos quitado la careta", ha declarado.

"Vale ya de mentiras, vale ya de bulos, vale ya de confrontación, Lo que queremos son políticos que estén a la altura de lo que está pidiendo la ciudadanía. Así que más que echarles de sol, que vaya a escucharles", ha concluido.