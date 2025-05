Maroto carga contra el Plan Reside y asegura que "demuestra la ineficacia" de Almeida con el control de las VUT

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha cargado contra el Plan Reside porque, a su juicio, "demuestra la ineficacia" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con el control de las viviendas de uso turístico (VUT).

Lo ha expresado este martes en declaraciones remitidas a los medios de comunicación un día antes del Pleno extraordinario que dará dará luz verde al Plan Reside, firmado por el gobierno de José Luis Martínez-Almeida, con el que pondrán coto a los pisos turísticos.

"El Gobierno dará el estoque de gracia a la protección de las viviendas residenciales de nuestra ciudad con su aprobación. Nos trae un plan anunciado desde hace años a bombo y platillo, que sólo esconde la ineficacia demostrada del señor Almeida en el control de las viviendas de uso turístico", ha asegurado.

Maroto ha lanzado que este plan "llega tarde y nace muerto" y ha asegurado que "pondrá en evidencia que este proyecto no soluciona nada, ya que carece de un control de disciplina urbanística, como venimos denunciando".

"Es un plan que llega mal y que no gusta a nadie, ni a los vecinos y vecinas que se ven desplazados de sus hogares por la presión del fenómeno, ni al movimiento asociativo que han presentado alegaciones que no han sido atendidas, ni al sector hotelero que sí cumple con la normativa ejerciendo su actividad legalmente. No nos gusta porque este es un plan que no protege los edificios residenciales de los especuladores. Debería llamarse Plan Especula", ha zanjado.