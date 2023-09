Maroto circunscribe el acto del PP de ayer en "la necesidad de arropar" a Feijóo, quien no desvela "su modelo de país"

Elevarán al Pleno una proposición para que sea un mandato "con tolerancia cero hacia el fraude, la corrupción y transfuguismo"



MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha circunscrito el acto contra la potencial ley de amnistía convocado ayer por el PP en la Plaza de Felipe II en "la necesidad de arropar" al candidato Alberto Núñez Feijóo, que mañana se presenta a la investidura y a quien ha acusado de no haber desvelado todavía "su modelo de país".

Antes de reunirse con los vecinos afectados por el Plan 18.000, la socialista ha criticado que Feijóo ayer "perdió una oportunidad para decir a los españoles cuál era su programa de gobierno". "Mañana se presenta como candidato a la investidura para ser presidente del Gobierno pero todavía no sabemos cuál es su modelo de país, hacia dónde quiere que España avance", ha declarado.

"Lo que sí sabemos es lo que ha hecho en estos cinco años el PP: votar en contra de todos los avances. Cuando habla de igualar a los españoles yo me pregunto si igualar no es subir el salario mínimo interprofesional; si igualar no es subir las pensiones o aprobar la reforma laboral. A todo ello el PP ha votado en contra", ha enumerado.

También cree Maroto que ayer Feijóo "perdió una oportunidad para decir a los españoles cuál es su modelo de país, cuál es la solución que da al conflicto de Cataluña". Esa solución para el PSOE "pasa por la convivencia, por seguir trabajando en el diálogo".

Por contra, lo que aporta el PP "es ruido, confrontación y crispación, que es lo que llevan haciendo estos cinco últimos años". Maroto ha acusado a los 'populares' de hacer perder el tiempo y que no se tenga en este momento un gobierno "para que siga trabajando por el país".

Igualmente ha lamentado que los 'populares' hayan perdido el tiempo buscando casos de transfuguismo. "Esta misma semana llevaremos al Pleno una proposición en la que vamos a pedir que empecemos este mandato con tolerancia cero hacia cualquier forma de fraude, corrupción y transfuguismo", ha adelantado.