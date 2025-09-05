Maroto condena "bloqueo democrático" de Almeida, con quien no puede reunirse y que sólo le aprueba un 7% de propuestas

Archivo - La secretaria general del PSOE Madrid Ciudad y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, encara el Pleno del Estado de la Ciudad del lunes ante el "bloqueo democrático" al que se ve sometida por parte del "amortizado" alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con quien no se ha reunido desde hace año y medio, a pesar de las continuas peticiones, y que dirige un grupo político mayoritario en el Consistorio que sólo ha aprobado en el ecuador del mandato un escaso 7%, cinco, de las 69 proposiciones presentadas por el PSOE.

En rueda de prensa, la edil ha mostrado su deseo por "un debate constructivo, donde se pueda hablar de Madrid y de sus problemas", en el que se deje "la confrontación, la crispación y los insultos" demostrando que "la política esté a la altura de los desafíos que esta ciudad tiene".

Los socialistas se ponen al frente de una tarea de "fiscalización responsable" ofreciendo "una alternativa de Gobierno a los madrileños y madrileñas", que se traduce en 135 iniciativas presentadas en estos dos años de mandato, de las que 69 han sido propuestas ante desafíos reales de la ciudadanía madrileña, como la vivienda, "pilar fundamental de los problemas de Madrid", la emergencia climática, la limpieza, la igualdad o los derechos de las personas LGBTI.

"BLOQUEO INSTITUCIONAL" POR EL "RODILLO" DE LA MAYORÍA ABSOLUTA

Ese 7% escaso aprobado tiene un nombre para Reyes Maroto, "bloqueo institucional" por el "rodillo" de la mayoría absoluta del PP, "una falta de respeto no sólo a los votantes del PSOE sino también a todos los vecinos y vecinas que cada día trasladan sus problemas y que buscan soluciones a ellos".

Maroto se ha detenido tanto en el "bloqueo institucional" como en la "deslealtad institucional" después de que meses atrás el Gobierno municipal de Almeida decidiera romper relaciones tanto con el Grupo Municipal Socialista como con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, a cuenta de unas declaraciones sobre el tratamiento de la Comunidad a los mayores en las residencias durante la primera ola de Covid.

"Esto es muy grave porque hablamos de un bloqueo democrático, de una falta de lealtad hacia lo que representa una alternativa de gobierno en esta ciudad. Supone también una falta de respeto a los votantes del PSOE, más de 270.000 madrileños y madrileñas que nos en las elecciones de mayo de 2023", ha rechazado al referirse a la "herencia del Gobierno de Almeida".

Tiene claro Maroto que en estos dos años "el alcalde se ha preocupado más por hacer oposición a la oposición utilizando una institución como es el Ayuntamiento, que no es de ningún partido sino de los madrileños y madrileñas, para confrontar permanentemente con el Gobierno de España".

"HECHOS" FRENTE A LA "MANO TENDIDA" DE ALMEIDA

La socialista ha insistido en que el modelo del PP está "agotado" y ha condenado que se base en "la confrontación con vecinos y vecinas". "Madrid debe ser la mejor ciudad donde vivir y no un lugar donde el negocio, la especulación y el pelotazo marca a Almeida, marca PP, campe a sus anchas", ha reclamado.

El primer paso en el Pleno del Estado de la Ciudad, al menos por parte de la portavoz socialista, será "el respeto y dejar la confrontación y la crispación". "Desde luego esta portavoz no va a entrar", a pesar de que lleve "meses recibiendo por parte de Almeida muchos descalificativos, incluso personales".

Después de que el regidor afirmase ayer que tiende la mano a la oposición, Reyes Maroto ha contestado que lo quiere son "hechos". "Esta portavoz hace ya casi año y medio que no la recibe el alcalde porque me ha bloqueado. Si él quiere tender la mano lo más importante que tiene que hacer es convocarme, sentarse conmigo y poner encima de la mesa en qué temas está dispuesto a que lleguemos a un pacto, a un consenso", ha manifestado, después de afirmar que ella siempre ha defendido "el diálogo".