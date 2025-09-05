El PP acusa a Maroto de enfangar la política para "que no se hable de la corrupción" del PSOE

Archivo - El portavoz municipal del PP y concejal del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo Torres, durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, ha acusado a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, de enfangar la política para "que no se hable de la corrupción" del PSOE y porque su partido no tiene proyecto político alguno.

Izquierdo ha reaccionado en un comunicado a las palabras de Maroto, que ha afirmado que encara el Pleno del Estado de la Ciudad del lunes ante el "bloqueo democrático" al que se ve sometida por parte del "amortizado" alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con quien no se ha reunido desde hace año y medio, a pesar de las continuas peticiones, y que dirige un grupo político mayoritario en el Consistorio que sólo ha aprobado en el ecuador del mandato un escaso 7%, cinco, de las 69 proposiciones presentadas por el PSOE.

En rueda de prensa, la edil ha mostrado su deseo por "un debate constructivo, donde se pueda hablar de Madrid y de sus problemas", en el que se deje "la confrontación, la crispación y los insultos" demostrando que "la política esté a la altura de los desafíos que esta ciudad tiene".

Para Izquierdo, "las declaraciones de Reyes Maroto son auténticamente lamentables, son un despropósito y un insulto a todos los madrileños" porque "desde que ella llegó, la política madrileña se ha enfangado".

"Era lo que ella quería, que hubiera bronca permanente, y lo está consiguiendo. Y lo quiere por dos razones, para defender a Pedro Sánchez, para que no se hable de la corrupción del PSOE, del fiscal general del Estado, de la mujer de Sánchez, del hermano de Sánchez, de los numerosos ministros que están metidos en casos de corrupción, de lo que ella conoce, como Hidrocarburos", ha señalado.

Unido a que el PSOE "no tiene proyecto político, no han presentado ni una sola propuesta interesante, sólo quieren cargarse este Madrid de éxito, un Madrid que va a mejor, donde vienen más turistas, donde hay crecimiento, donde cada vez hay más empleo, donde cada vez hay más calidad de vida".

"Quieren volver al pasado, a las políticas de la izquierda que tanto daño han hecho a nuestra ciudad", la lamentado el portavoz del PP, que ha definido a José Luis Martínez-Almeida como "un gran alcalde, con ilusión, con fuerza, que quiere seguir trabajando por todos los madrileños para seguir construyendo".