Maroto contrapone al "Madrid escaparate" de Almeida un modelo "para la gente" y acusa al alcalde de "autocomplacencia"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, junto a las educadoras infantiles en huelga - PSOE MADRID

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha contrapuesto el "Madrid escaparate" que, a su juicio, representa el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con el modelo socialista de una ciudad "para la gente", pensada "más para vivir" que para visitar.

Así lo ha trasladado tras asistir a la concentración de las educadoras infantiles en huelga frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y después de una entrevista del primer edil con '20minutos', en la que Almeida ha defendido que "Madrid es una ciudad compleja, pero conserva esa alma de barrio que la define" y ha asegurado que la capital está "mejor que hace tres años".

"Quedó muy claro en el Debate del Estado de la Ciudad los dos modelos: el del PP, que es una ciudad escaparate, una ciudad que es un parque de atracciones y que está pensada más para visitar que para vivir", ha señalado la socialista.

Frente a ello, Maroto ha defendido "un Madrid para la gente", en el que se pueda acceder a una vivienda asequible y en el que el tiempo "no sea un problema", con una movilidad adaptada a la ciudad a través del transporte público.

La socialista también ha criticado el estado de la limpieza en la capital y ha asegurado que Madrid "está sucia" porque cuenta con un "mapa de limpieza que discrimina a los barrios", con una desigualdad que, según ha dicho, depende del código postal.

"Almeida podrá decir, como siempre hace, y hacer marketing, publicidad y autocomplacencia. La realidad es la que sufren los madrileños", ha afirmado.

Maroto ha sostenido que "hoy vivir en Madrid cada vez es más difícil" y ha acusado al alcalde de haberse "desentendido totalmente" de la gestión de una ciudad que, según ha reconocido, es "compleja".

A su juicio, Almeida debería haber dedicado "mucho más tiempo" a gestionar esa complejidad y no a hacer una política de "crispación" y "confrontación permanente", especialmente con el Gobierno de España, pero también con el PSOE.

"Hay una alternativa de cambio, hay un Madrid distinto y hay que pensar más en la gente y menos en ese Madrid escaparate del que tanto le gusta presumir a Almeida", ha concluido.