Maroto cree que Almeida estaba "donde se esperaba" y destaca la labor de servicios municipales ante la nevada en Madrid

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y exministra Reyes Maroto durante una entrevista para Europa Press, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en Madrid, Reyes Maroto, cree que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, estaba "donde se esperaba", en el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento (Cisem) dando cuenta del temporal de nieve que sacudió Madrid este miércoles, y ha destacado la labor de servicios municipales para que todo funcionase con normalidad en la capital.

Así lo ha trasladado la socialista en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha señalado que los madrileños "siempre pueden confiar" en los servicios municipales, que han respondido de una manera adecuada al igual que los servicios de emergencia y ciudadanía.

"Creo que la ciudadanía también ha tenido un comportamiento ejemplar, incluso evitando desplazamientos, que era lo más complicado a primera hora de la mañana", ha destacado la socialista.

Además, ha recordado la suspensión de las clases, así como la recomendación de no ir a clase en algunos centros educativos de la región por precaución ante las incidencias que iba dejando el paso de la borrasca Kristin. "Por poner un ejemplo personal, a mi hija le he dicho ten cuidado hoy, a lo mejor conviene que no vayas hoy a clase, y ha recibido un correo de la universidad diciendo que por las inclemencias meteorológicas se aconsejaba no asistir a clase", ha relatado.

En este sentido, también ha puesto en valor el trabajo de Delegación del Gobierno y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a la hora de emitir una alerta sobre este fenómeno en la Sierra de Madrid y Área Metropolitana.

"Creo que cada vez que hay una alerta, pues aprendemos de errores. Los errores de Filomena se han aprendido y hoy tanto los servicios de emergencia como en este caso el propio Ayuntamiento y la ciudadanía ha respondido de una manera adecuada", ha insistido.