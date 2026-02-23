Maroto cree que la "etapa" de Almeida se "acaba" por la "pérdida de confianza" en un Gobierno "sin rumbo ni proyecto"

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, interviene durante una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Madrid, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha asegurado que la "época" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "se acaba" por la "pérdida de confianza" de la ciudadanía en un Gobierno municipal "sin rumbo" y "sin proyecto", y ha defendido que Madrid "necesita un cambio de rumbo" y "pasar página" para construir un proyecto de futuro que dé respuesta a los "problemas" cotidianos de los madrileños.

Así lo ha trasladado durante la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles, donde ha vinculado sus afirmaciones a los resultados de la última encuesta de calidad de vida del Ayuntamiento, que, según ha subrayado, refleja un "deterioro continuado" en la valoración de la gestión municipal. "La conclusión es clara: la época Almeida se acaba porque los madrileños están perdiendo la confianza en su alcalde", ha afirmado.

A su juicio, Madrid "no puede permitirse un Gobierno sin rumbo y sin proyecto", especialmente en un contexto en el que la vivienda continúa siendo la principal preocupación ciudadana. La socialista ha reprochado al Gobierno de Almeida que haya renunciado a adoptar medidas "eficaces", como la declaración de zonas tensionadas o el cierre de más de 15.000 viviendas turísticas ilegales, y ha criticado la aprobación de normas urbanísticas que, en su opinión, "no garantizan la disciplina urbanística" y favorecen la especulación.

Maroto ha calificado de "fallida" la política de vivienda del alcalde al considerar que no garantiza el acceso a este derecho constitucional y ha advertido de la existencia de una "brecha territorial clara" en la valoración de la gestión municipal.

Así, ha señalado que mientras los distritos con mayor renta superan el aprobado, en el sur y sureste, como Puente de Vallecas o Villa de Vallecas, se registran las puntuaciones más bajas. "Existe una desigualdad territorial que condiciona la calidad de vida de una parte de la población que se siente abandonada por el Ayuntamiento", ha denunciado.

En este punto, ha criticado anuncios como la reordenación del 'scalextric' de Vallecas, que ha tildado de "insulto" y de ejemplo de "marketing" sin soluciones estructurales.

"CADENA DE REVESES" JUDICIALES

La PSOE también llevará al Pleno de Cibeles preguntas sobre lo que ha denominado las "derrotas judiciales" del Gobierno municipal. Maroto ha advertido de una "cadena de reveses" que suponen un "coste elevado" para las arcas públicas.

A su juicio, el Gobierno local "no solo gestiona contra los madrileños, sino que toma decisiones sin la suficiente solidez jurídica", recurriendo además resoluciones desfavorables que posteriormente vuelve a "perder".

Otro de los asuntos que centrará la sesión plenaria será la situación en el cuerpo de Policía Municipal. Maroto preguntará por las medidas que piensa adoptar el equipo de Gobierno para proteger el prestigio del cuerpo tras el cese del director general la pasada semana.

La socialista ha reiterado que la destitución "llega tarde" y no puede ocultar "años de respaldo" del Ejecutivo municipal a una gestión rodeada de "polémicas". "Esto no va de relatos ni de cambios cosméticos, va de asumir responsabilidades y ofrecer explicaciones claras", ha remarcado.

Asimismo, ha criticado el "silencio" del alcalde ante las acusaciones que afectan al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y ha acusado al PP de aplicar un "doble rasero" en materia de igualdad. En este sentido, preguntará cómo está garantizando el Ayuntamiento que sus instituciones y organismos sean espacios laborales seguros y libres de acoso.

MÁS OFICINAS PARA LA REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Junto a las preguntas de control, el Grupo Municipal Socialista presentará dos proposiciones de carácter social. La primera propone reforzar las oficinas municipales de información, orientación y acompañamiento ante el proceso de regularización de personas migrantes que iniciará el Gobierno de España.

"Son vecinos y vecinas que contribuyen a la economía y sostienen servicios públicos. Merecen igualdad de oportunidades y acceso efectivo a derechos", ha defendido Maroto, quien ha instado al PP a alejarse de discursos "de exclusión" y apostar por un modelo de ciudad basado en la convivencia y los derechos.

La segunda iniciativa aborda la situación de más de 50 familias de un asentamiento en el distrito de Fuencarral-El Pardo que, según ha apuntado, han recibido comunicación para abandonar sus viviendas antes del 10 de marzo sin alternativa habitacional. "El Ayuntamiento no puede limitarse a ejecutar un desalojo sin asumir su obligación de proteger a quienes están en situación de extrema vulnerabilidad residencial", ha advertido.

Finalmente, Maroto ha concluido que las seis iniciativas que defenderá su grupo responden a un modelo de ciudad "más justa, más transparente y más comprometida con la equidad, la protección social y la calidad de los servicios públicos". "Este es el Madrid que defendemos y por el que vamos a seguir trabajando", ha afirmado.