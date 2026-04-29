Maroto critica a Almeida por "favorecer especulación" en vivienda y este afea una reunión con inversoras en 2021

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha criticado este miércoles al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, por "favorecer especulación" con sus políticas de vivienda, con las que pone "Madrid en venta" y este ha afeado una reunión mantenida en su etapa como ministra en Nueva York con gestoras de inversiones y fondos de capital riesgo.

"Ya no engañan a nadie, han convertido el Ayuntamiento en un portal inmobiliario. Todos sus planes están contribuyendo al negocio inmobiliario en lugar de garantizar una vivienda digna a las familias madrileñas", ha afirmado Maroto en su intervención en el Pleno de Cibeles.

Dice Maroto que detrás de la crisis de vivienda hay "nombres propios", "personas que sostienen la ciudad con su trabajo" que las políticas del PP se les "expulsa" de sus casas.

Del mismo modo, ha cargado contra la bancada del PP por la votación de este martes en el Congreso de los Diputados sobre la prórroga de alquileres, en la que los 'populares' dieron su 'no' a la iniciativa.

"Dejen de obstaculizar las soluciones que sí llegan a la gente, porque esto es política, elegir a quién se protege. Ustedes han elegido proteger a los especuladores, nosotros proteger a las familias y garantizar la paz", ha subrayado Maroto.

En su turno de réplica, Almeida ha instado a Maroto a "no mentir" a los madrileños ya que en política "no basta únicamente formar parte de una lista, sino es esencial la ejemplaridad". "Las agrupaciones socialistas de los distritos de Madrid celebrando ayer que se va a presentar a las primarias del PSOE para ser candidata a la Alcaldía, generó usted una ola de entusiasmo desbordante", ha ironizado.

Sobre las críticas en torno a los fondos de inversión en la ciudad, el alcalde ha preguntado a Maroto sobre una reunión mantenida en Nueva York en 2021 durante su etapa como ministra. "¿Usted le dijo a los fondos de inversión con los que se reunió en Nueva York que son fondos buitre? ¿Que es inaceptable lo que están haciendo en España?", ha subrayado.

Al hilo, ha insistido en preguntar si en aquella ocasión Maroto "suplicó" a las gestoras de inversiones y fondos de capital riesgo para que "invirtieran en España".

"¿Les suplicó que invirtieran en España? ¿Les puso una alfombra roja para que vinieran a España? Estoy convencido de que les habló de las bondades de este país y de su gobierno para invertir", ha asegurado.