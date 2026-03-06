Maroto dice estar "decepcionada y avergonzada" por la campaña del Ayuntamiento del 8M que "invisibiliza" a mujeres

Archivo - La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto durante el acto institucional, con motivo del Día de la Constitución, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha dicho estar "decepcionada y avergonzada" por una campaña institucional del Ayuntamiento de Madrid por el 8M, Día Internacional de la Mujer, que "invisibiliza" la "lucha" de las mujeres.

"Invisibiliza que seguimos sufriendo desigualdades y que estas desigualdades son reales y las vemos en nuestras brechas salariales, en la pobreza que tiene el rostro de mujer en nuestra propia participación social, política o económica. Y por lo tanto, esto no va de hombres y mujeres", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del auditorio CentroCentro, donde se celebra este viernes el acto institucional del Consistorio por el 8M.

Dice Maroto que la sociedad madrileña "no quiere" carteles azules para conmemorar esta efeméride. "No queremos carteles azules, queremos carteles morados porque la lucha feminista sigue siendo necesaria para acabar con estas desigualdades que existen, que son reales", ha subrayado.

Ante "desigualdades" la socialista ha asegurado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "avergüenza" con esta campaña y le ha invitado a "reflexionar" sobre la misma. "Porque sin duda, si esto es lo que desde el Ayuntamiento consideran que pueden hacer por las mujeres, es una política totalmente equivocada", ha afirmado.

En este sentido, ha abogado por un "cambio de rumbo" para recuperar el Madrid "feminista" y ha hecho un llamamiento a la movilización este domingo y salir a las calles de morado. "Sí, señor Almeida, de morado", ha lanzado.

Por último, ha avanzado que el PSOE llevará al próximo Pleno de Cibeles una iniciativa para "visibilizar estas brechas y para reorientar y cambiar de rumbo las políticas del Ayuntamiento". "Nosotros vamos a seguir defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres, pero la real. Y eso pasa por políticas valientes y por políticas feministas", ha zanjado.