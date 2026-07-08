Maroto dice que tiene "muy buena" relación con Enma López aunque admite que le habría gustado saber antes su candidatura

La concejala Emma López (i), y la portavoz del PSOE, Reyes Maroto (d), durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España) - Gabriel Luengas - Europa Press
Defiende que las primarias no tienen que "separarlas" sino unir al PSOE para salir "con más fuerzas y más ganas" MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha subrayado que mantiene una "relación personal muy buena" con Enma López, con quien se mide en las primarias del PSOE para la Alcaldía de la capital, aunque ha admitido que le habría gustado conocer "con más tiempo" su decisión de concurrir al proceso.
"Las formas fueron las que fueron y la militancia a cada una la valorará", ha señalado trasladado Maroto este miércoles en una entrevista en 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que la relación con su portavoz adjunta en el Grupo Municipal Socialista es buena.
Maroto y López concurren a las primarias socialistas para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid en 2027. Ambas compartieron campaña en 2023, cuando Maroto fue candidata del PSOE a la Alcaldía y Enma López ejerció como directora de campaña y número tres de la lista.
"Sin duda creo que esto no nos tiene que separar, al contrario, nos tiene que unir porque la unión hace la fuerza y aquí el PSOE sale a ganar en el año 2027 con más fuerzas y más ganas", ha defendido.
Sin embargo, preguntada por si las primarias responden solo a una cuestión de nombres o si hay diferencias de fondo, Maroto ha señalado que "claramente hay diferencias".
La socialista ha indicado que entiende que López quiere "reforzar algunos elementos del proyecto", aunque ha recalcado que se trata de un proyecto que comenzaron "juntas" y que es, ante todo, "un proyecto de partido".
"El PSOE y el equipo que en estos años ha trabajado a nuestro lado está por encima de cualquier proyecto individual", ha afirmado Maroto, que ha defendido que el partido debe salir "reforzado" y con "una alternativa de cambio".
RECOGIDA DE AVALES
Sobre las primarias, Maroto ha asegurado que vive la campaña "con mucha tranquilidad" y ha defendido que estos procesos internos son una "oportunidad" para que los militantes que tienen "ambición" y "proyectos" se presenten.
"Ahora mismo las dos candidatas somos militantes, militantes de base. Hoy la voz la tienen los militantes de base socialista", ha sostenido.
La precandidata se encuentra ahora en plena fase de recogida de avales, que concluye este sábado. El domingo 19 de julio será el turno de la votación en primera y única vuelta. "En estos tres años y medio he estado en todas las agrupaciones, he estado también con vecinos y vecinas haciendo ese trabajo de oposición que a veces es invisible, pero creo que también ayuda a consolidar los proyectos", ha señalado sobre el proceso de recogida de avales.
Maroto ha insistido en que en 2023 dijo que se quedaba en Madrid y que sigue "comprometida" con la ciudad, con "mucha ilusión" y con el objetivo de "ganar al PP" y arrebatarle la Alcaldía a José Luis Martínez-Almeida en 2027.
PRIMERA MEDIDA: VIVIENDA
Preguntada por la primera medida que adoptaría si llegara a la Alcaldía de Madrid, Maroto ha señalado la vivienda como prioridad.
La precandidata ha defendido un decreto para que "no se venda ni un solo metro cuadrado de suelo público" en la ciudad y para que ese suelo se destine a vivienda pública. También ha planteado un plan de choque para cerrar todas las viviendas de uso turístico ilegales y declarar Madrid como zona tensionada.
Por último Maroto ha lamentado que Madrid se haya convertido en una ciudad "para sobrevivir y no para vivir" y ha acusado al PP de usar la política para "beneficiar a unos pocos en lugar de a la mayoría".