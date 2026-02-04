Maroto dice que ya se han demolido 7 edificios en Operación Campamento y pide a Almeida que "deje de hacer el ridículo"

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha asegurado este miércoles que ya se han demolido siete edificios de los 34 previstos en la Operación Campamento y ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "deje de hacer el ridículo" y no genere dudas sobre el desarrollo de un proyecto que, según ha defendido, avanza "más rápido de lo previsto".

"Más que hacer el ridículo y más que generar un nuevo frente con el Gobierno de España, lo que tiene que hacer es ser responsable y poner de su parte para que la Operación Campamento vaya conforme a los plazos", ha afirmado en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

En este sentido, ha animado al alcalde a visitar las obras y dejar de ser un "irresponsable" por poner en duda las demoliciones. Se refiere la socialista a las declaraciones de Almeida durante su visita a los trabajos de la A-5 donde afirmó que en Campamento "se sigue sin trabajar" y que las demoliciones no se habían iniciado realmente.

Por su parte, Maroto, tras visitar la zona, afirma que los operarios le han trasladado que los trabajos "marchan bien". En este sentido, ha indicado que se prevé que las demoliciones finalicen después del verano, momento en el que comenzará la fase de urbanización.

Sobre las críticas de Almeida, Maroto ha pedido que su Gobierno facilite las tramitaciones necesarias y colabore con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha advertido de que Madrid "no se puede permitir" que se generen dudas sobre este proyecto, que ha calificado de "éxito" para la ciudad y de elemento de reequilibrio territorial y regeneración urbana en el suroeste.

En cuanto a los plazos, Maroto no se ha mojado y ha indicado que será Casa 47 la que dé la fecha de la entrega de las primeras llaves.