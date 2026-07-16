Maroto y Enma López se limitan a presentar propuestas en un debate de primarias deslucido donde evitan entrar al choque

La concejala Emma López (i), y la portavoz del PSOE, Reyes Maroto (d), durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las candidatas a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid Reyes Maroto y Enma López han celebrado este jueves un debate deslucido en el que han evitado entrar al choque directo y se han limitado a presentar sus propuestas para la ciudad y sus respectivos modelos para que el PSOE concurra a las elecciones municipales de 2027.

Con este cara a cara las primarias socialistas en la capital encaran su recta final con la militancia llamada a votar este domingo para elegir quién encabezará la candidatura socialista para intentar arrebatarle el bastón de mando a José Luis Martínez-Almeida (PP).

El debate ha sido en la sede del partido en Madrid y ha estado marcado por la poca interacción entre ambas, limitándose a lanzar mensajes a la militancia sin entrar a señalar las debilidades de los proyectos de la otra.

Así, Maroto ha reivindicado la continuidad del proyecto iniciado en 2023, a no "empezar de cero cada cuatro años" y a "ir con todo" en 2027 para concurrir a las elecciones municipales con un proyecto de equipo y con "raíces en los barrios".

"Cuando salga a pedir el voto en el año 2027, salgamos con los deberes hechos, con una militancia movilizada y, sobre todo, con un proyecto para que los jóvenes, las mujeres, las personas migrantes, las personas mayores, en definitiva, la mayoría social madrileña, nos vote", ha subrayado.

López, por su parte, ha armado sus intervenciones alrededor de la "ilusión", concepto que vehicula también su campaña interna, y ha defendido que el cambio en Madrid "es posible" si el PSOE deja de resignarse a ser tercera fuerza en el Ayuntamiento.

"Se han abierto las ventanas y ha entrado el aire fresco. Madrid lleva 37 años sin ser gobernada por los socialistas. Llevamos once años siendo tercera fuerza. Es el momento de que el PSOE ocupe el lugar que le corresponde", ha lanzado.

DESDE "EXPULSAR" A AIRBNB A "BUS DE BARRIO" PARA CONECTAR DISTRITOS

En cuanto a propuestas, Maroto ha hecho de la vivienda "punta de lanza" de las políticas del PSOE y ha afirmado que si llega a la Alcaldía en 2027 "expulsará" a los 'Airbnb' de Madrid, "pondrá tope" a los alquileres con la Ley de Vivienda y no "se venderá ni un metro cuadrado de suelo público".

Maroto también ha prometido la creación de un nuevo "bus de barrio" para mejorar la conexión de los distritos periféricos y que Madrid sea "una ciudad donde el tiempo no sea un privilegio". Del mismo modo, ha asegurado que abrirá espacios de igualdad en los 21 distritos de la capital y hará que la bandera arcoíris vuelva a ondear en Cibeles si es alcaldesa.

Sobre la limpieza, ha hecho referencia a "basura acumulada", los "contenedores desbordados" por la "dejadez" de un Gobierno municipal que se vale de "estética, titulares y propaganda". En este sentido, se ha comprometido a poner en marcha un "plan de cierre" para la incineradora de Valdemingómez.

"CONVERTIR SUEÑOS EN REALIDADES"

Maroto quiere que el PSOE gane Cibeles en el año 2027 para "convertir proyectos y sueños en realidades" de la mano de las agrupaciones, las asociaciones vecinales y los sindicatos. "Tejer esa red de alianzas es muy importante para ganar Madrid en el año 2027", ha remarcado la candidata, que ha defendido un "proyecto ganador" y una "alternativa que ya es real para gobernar Madrid".

La socialista también ha echado la vista atrás durante el debate, al año 2023, momento en el que hizo tándem con Enma López en campaña electoral. "Conseguimos revertir una tendencia en la que elección tras elección el PSOE perdía concejales. Ese es el proyecto que hemos construido juntas con la militancia, con los concejales, con los vocales vecinos", ha expresado.

"No podemos tocar la luna, pero llegar a Cibeles sí. Tengo ganas, quiero ser la próxima alcaldesa, le pido a la ciudadanía que no se resigne, que haya esperanza, que del PP también se sale", ha reivindicado Maroto, recordando que "nadie pensaba que Pedro Sánchez iba a ganar en 2023 y hoy está gobernando".

"Os di mi palabra de que me quedaría para construir un proyecto ambicioso y valiente para ganar Madrid en el año 2027. Hoy os pido de nuevo esa confianza porque quiero continuar el camino que hemos construido juntos. Madrid no se gana partiendo de cero cada cuatro años", ha trasladado.

Así, ha indicado que la votación de este domingo supone elegir entre "volver a empezar o empezar a ganar". ""Quiero ser la próxima alcaldesa de Madrid. Quiero ganar Madrid, quiero que gane el PSOE (...) y para eso os necesito. No os voy a defraudar, vamos con todo", ha concluido.

ENMA LÓPEZ FÍA SU CANDIDATURA A LA ILUSIÓN

Por su parte, Enma López ha armado sus intervenciones alrededor de la ilusión, concepto que centra también su campaña y que busca arengar a la militancia con que el posible un cambio en Madrid.

A lo largo de los distintos bloqueas ha ido perfilando un Madrid "que es posible" y que "no te hace la vida difícil" y que solo pueden "construirlo los socialistas". Un Madrid con más carriles bici, más autobuses, más árboles, más zonas verdes y que el madrileño se lo pueda "permitir".

"Se ha abierto las ventanas y ha entrado el aire fresco. Madrid lleva 37 años sin ser gobernada por los socialistas. Llevamos 11 años siendo tercera fuerza. Es el momento de que el PSOE ocupe el lugar que le corresponde", ha lanzado.

PROPUESTAS DE LÓPEZ

En los cuatro bloqueas, López ha ido planteando propuestas que llevaría adelante si arrebatara a Almeida la Alcaldía. En materia de cambio climático y respuesta al calor extremo ha planteado la creación de "comunidades energéticas que hagan que la factura de la luz se muchísimo más barata" con el objetivo de que "nadie tenga miedo de encender el aire acondicionado".

En materia de vivienda ha criticado que haya 60.000 en lista de espera y ha afirmado que no se puede fiar a la construcción de viviendas porque "ya nadie escucha" cuando se proponen grandes cifras.

Ante ello, considera que deberían construirse residencias de estudiantes para que estos liberen los pisos que alquilan con "habitaciones hasta por 1.000 euros" o que los mayores tengan soluciones para seguir "arraigados en su barrio" pero que " quizá liberen esa casa que se les ha quedado demasiado grande y puedan vivir en 'colivings' sin necesidad de tener que irse a otro sitio". "Y a la vez, esa vivienda pueda servir para que una familia pueda desarrollar su proyecto de vida", ha planteado, para, a continuación, plantear aumentar la altura de los edificios existentes y aumentar la densidad.

En movilidad apuesta por repensar la red de autobuses urbanos, concebida en los 60, y mejorar las frecuencias en domingo al tiempo que entiende necesario reverdecer la ciudad y que se desarrollen infraestructuras que faciliten el uso de bicimad.

También plantea derribar el scalextric de Puente de Vallecas, la gratuidad de los comedores escolares o patrullas policiales de proximidad y que "nadie se sienta inseguro cuando camina por sus calles, especialmente las mujeres".

NO "RESIGNARSE" A SER TERCERA FUERZA

En el penúltimo bloque, López se ha referido directamente a las perspectivas del partido actualmente y de las encuestas que, según ella, los sitúan aún como tercera fuera y con 11 concejales en el caso de que Maroto continúe siendo la apuesta socialista para Cibeles.

"No quiero resignarme con ser tercera, no quiero resignarme con los resultados electorales que nos dan ahora mismo las encuesta", ha lanzado y tras destacar el trabajo de la campaña de 2023 --de la que fue directora-- ha afirmado que ahora toca "un paso más" con "la misma lealtad hacia el partido".

Ha llamado a conseguir los mismos resultados en la capital que los conseguidos pro Sánchez el 23J --200.000 votos más que la candidatura de Maroto-- para con la "fuerza de la militancia" transformar Madrid. "Solamente hace falta que hagamos una pequeña cosa, ponernos a ello. Ya toca", ha zanjado.