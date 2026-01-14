Maroto pide a Almeida dejar los "chantajes" al Gobierno y ponerse de su lado en vivienda, su "gran fracaso" como alcalde

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a su llegada a una sesión extraordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 23 de diciembre de 2024 en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dejar los "chantajes" al Gobierno de España y ponerse de su lado en políticas de vivienda, su "gran fracaso" como alcalde.

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios tras su visita a la estación de Chamartín-Clara Campoamor en el marco de la comparecencia del primer edil este miércoles en la Comisión de Vivienda del Senado para hablar sobre la crisis de vivienda.

"Hoy tiene una oportunidad para decir la verdad sobre la política de vivienda que está haciendo su Gobierno, porque sin duda es uno de los grandes fracasos del mandato de Almeida", ha resaltado Maroto.

La socialista ha pedido que el alcalde diga en la misma qué es "lo que va a cambiar" en sus políticas de vivienda para "garantizar el derecho" a vivir en Madrid, unas políticas que ahora lo que priman es "la especulación y el pelotazo".

"Para que los más de 60.000 madrileños y madrileñas que están esperando una vivienda pública puedan acceder a ella, para que cambie el plan Reside, que lo único que está haciendo es expulsar a los vecinos de toda la vida de sus casas, para que también aplique y deje de boicotear la Ley de Vivienda", ha añadido.

En este sentido, Maroto ha instado a Almeida a dejar de "boicotear" una operación (Operación Campamento) que supone "el mayor ejemplo de inversión en política pública, de reequilibrio territorial y de compromiso del Gobierno de España para garantizar el derecho" a vivir en Madrid.

Igualmente, espera que las declaraciones "infantiles" del regidor sobre la visita de Pedro Sánchez a Campamento, no se conviertan "en realidades".

En concreto, Almeida afeó la "descortesía" del presidente del Gobierno por no invitar a representantes municipales y que el Gobierno "no va a poder mover un solo ladrillo en Campamento y no va a poder levantar una sola vivienda" en el nuevo desarrollo "sin la autorización" del Ayuntamiento de Madrid.

"Yo creo que en política los chantajes son una manera de utilizar la política en contra de la ciudadanía y espero que las palabras que dijo el otro día no se conviertan en realidades y que se ponga a trabajar del lado del gobierno para que el derecho a vivir en Madrid sea un derecho que los madrileños y madrileñas puedan disfrutar", ha zanjado Maroto.