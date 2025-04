Maroto pide "aparcar disputas" para "dar gracias a madrileños" tras apagón y Almeida afea sus "lágrimas de cocodrilo"

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido en Cibeles "aparcar disputas" para "dar las gracias a los madrileños" por su actitud ante el apagón del lunes, mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le ha afeado sus "lágrimas de cocodrilo".

"Somos la voz de los madrileños y madrileñas y estoy convencida de que hoy nos agradecerán que la política esté a la altura de las circunstancias que hemos vivido", ha planteado Maroto en su intervención en el Pleno de abril del Ayuntamiento de la capital, que inicialmente se iba a celebrar este martes pero tuvo que ser pospuesto por el cero energético. De hecho, inicialmente su pregunta estaba dirigida a si Almeida está o no "a la altura del cargo institucional que representa".

La socialista ha afirmado que a pesar de que hace dos días se "apagó la luz" en España, se "volvió a encender la energía solidaria" de los madrileños. Ha descrito como retornó ese "sentimiento colectivo" de "vivir en comunidad" y "echar la mano".

Asimismo, ha reivindicado la labor del personal de Seguridad y Emergencias, de los conductores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), a los sanitarios, los profesores, los comerciantes, los hosteleros y los taxistas.

Frente a ellos, ha situado a los que se "empeñan en ser ingenieros de la mentira y la desinformación". "No se lo consintamos, no lo merecen los madrileños. Estoy segura de que la historia se encargará de colocar a cada uno en su sitio", ha advertido.

Reyes Maroto ha afirmado que el apagón "demostró en esta nueva emergencia que España es un país fuerte y moderno", con "servidores públicos y unos profesionales públicos en los que confiar". La socialista ha garantizado que se conseguirá conocer "todos los detalles de lo ocurrido y se adoptarán las medidas para que no vuelva a pasar".

LÁGRIMAS DE COCODRILO

A continuación ha tomado la palabra el alcalde de Madrid, que ha arrancado afeando "cuántas lágrimas de cocodrilo" se habían derramado en el atril.

"Mire, si usted está orgullosa de la ejemplaridad de los madrileños, dé ejemplo a los madrileños y váyase. Porque el mejor ejemplo que pueden tener los madrileños de sus representantes políticos es que no haya representantes políticos que hayan hecho del barro y de la máquina del fango su forma de estar en la política", ha espetado Martínez-Almeida.

El regidor ha planteado que "todos" estarán de acuerdo con el discurso de Maroto, pero cree que lo que no hace la portavoz es "predicar con el ejemplo". "Usted me preguntaba si yo estoy a la altura del cargo institucional que represento. Sí, y quizás en demasía, visto lo que usted ha demostrado a lo largo de su estancia en el Pleno del Ayuntamiento. Yo no me voy a escapar. Yo no voy a hacer como usted un ejercicio de lágrimas de cocodrilo", ha insistido.

Al hilo, ha sacado pecho de que el lunes en el Ayuntamiento de Madrid no hubo "un apagón informativo" ni "tardó seis horas en dirigirse a los madrileños", en alusión al Ejecutivo central.

Ha reivindicado que el Gobierno local estuvo "desde el primer momento donde debía estar, junto a los madrileños, transmitiéndoles la información" de la que contaban y dirigiendo servicios los públicos.

"Usted no contribuye con sus intervenciones a mejorar la vida de los madrileños, sino a garantizar su propia supervivencia como concejal del Ayuntamiento de Madrid (...) Yo estoy aquí para servir a los madrileños. Y la mejor forma de servir a los madrileños es denunciar a todos aquellos que no están a su altura", ha zanjado José Luis Martínez-Almeida.