Maroto pide avales para las primarias del PSOE para "ganar Madrid y ser alcaldesa": "Con más ganas e ilusión que nunca"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto (c), atiende a los medios durante la presentación de su candidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid, a 3 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actual portavoz socialista en el Ayuntamiento y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, ha pedido avales para su candidatura a las primarias del PSOE en la capital, reivindicando el trabajo realizado durante los últimos años y apelando a la militancia para "ganar Madrid" y convertirse en "alcaldesa de la mejor ciudad del mundo".

En un vídeo difundido en la red social 'X', Maroto ha defendido así que la ciudad "necesita un cambio hacia un proyecto progresista" tras unas políticas del PP que, a su juicio, "están pensadas para unos pocos". "Madrid necesita un cambio hacia un proyecto progresista. En Madrid lo que sobran son políticas pensadas para unos pocos. Madrid necesita a una alcaldesa que gobierne sin excluir a nadie", ha afirmado.

La socialista ha aprovechado el inicio de la recogida de avales para reivindicar el trabajo desarrollado desde que llegó a la política municipal. "Hace cuatro años dije que venía a quedarme y trabajar y lo he cumplido recorriendo barrios, reuniéndome con vecinos y construyendo la alternativa que Madrid sí necesita. Dije que venía a quedarme y aquí estoy. Con más ganas e ilusión que nunca", ha asegurado.

Asimismo, acompañada por los mismos concejales que la arroparon este viernes en la presentación de su precandidatura, ha mostrado su "orgullo" por la militancia y por el trabajo realizado estos años junto a los vecinos para reforzar esa conexión local a través de visitas a barrios, asociaciones vecinales y agrupaciones socialistas. "Orgullosa del PSOE, de su militancia y de los vecinos y vecinas con los que hemos estado compartiendo reivindicaciones y propuestas", ha señalado.

La petición de avales se enmarca en el proceso de primarias del PSOE de Madrid para ser cabeza socialista en 2027 y disputarle la Alcaldía a José Luis Martínez-Almeida (PP), en el que también participa la actual portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Enma López.

"Quiero contar contigo para que ganemos Madrid y ser la alcaldesa de la mejor ciudad del mundo", ha concluido Maroto, llamando así a la militancia para que respalde su candidatura en un proceso que se extenderá hasta el próximo 19 de julio.

RECOGIDA DE AVALES HASTA EL 11 DE JULIO

Este viernes concluía el plazo de lo socialistas madrileños para presentar las precandidaturas y se formalizaba la pugna entre Reyes Maroto y Enma López.

Maroto apela a un proyecto consolidado, a que su "sitio está en Madrid" y a cumplir la palabra dada en 2023, cuando se comprometió con la militancia socialista y con los madrileños a "liderar una alternativa para cambiar el Gobierno de Madrid". López, por su parte, busca instalar la idea de relevo con el lema 'Ya toca' y con un mensaje dirigido a despertar a una militancia a la que pregunta: "¿Cuánto hace que no te ilusionas?".

Tras las precandidaturas empieza este sábado la recogida de avales que seguirá hasta el 11 de julio. En el caso de que obtengan el número mínimo, la campaña de información será entre el 12 y el 18, mientras que el domingo 19 de julio será el turno de la votación en primera y única vuelta.