Maroto propone un debate con Enma López para confrontar las "dos formas" de concurrir del PSOE al Ayuntamiento

La concejala Emma López (i), y la portavoz del PSOE, Reyes Maroto (d), durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y candidata a las primarias del PSOE a la Alcaldía, Reyes Maroto, ha propuesto celebrar un debate con su rival en el proceso interno, Enma López, para confrontar las "dos formas" de entender cómo debe concurrir el PSOE a las próximas elecciones municipales en la capital.

"En estas primarias elegimos entre dos candidaturas, entre dos formas de entender cómo tiene que concurrir el PSOE a las próximas elecciones municipales en Madrid", ha trasladado Maroto en una publicación de la red social 'X'.

La socialista ha defendido que "la mejor forma" de comparar esos dos modelos es mediante un debate entre ambas candidatas. "Un debate serio, honesto y centrado en Madrid", ha afirmado.

Maroto y López concurren a las primarias socialistas para elegir a la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en 2027. Ambas compartieron campaña en 2023, cuando Maroto fue candidata a Cibeles y López ejerció como su directora de campaña y número tres de la lista.

Tras aquellos comicios, el PSOE pasó de ocho a once concejales en el Ayuntamiento de Madrid y desde entonces ambas han compartido grupo municipal, con Maroto como portavoz socialista y López como portavoz adjunta.

La petición de debate llega después de que ambas precandidatas lograsen recabar los avales suficientes para concurrir a las primarias, por lo que habrá que esperar hasta las votaciones de este domingo para conocer quién de las dos aspirará en 2027 a arrebatar el bastón de mando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP).

Maroto ha venido defendiendo la continuidad de un proyecto basado en "compromiso, constancia y confianza", mientras que López ha apelado a la "ilusión" y a la necesidad de "dar un paso más" para llegar a los barrios.