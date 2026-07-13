Maroto cree que "alguna" militancia "no entiende" el paso de Enma López y ve "falta de lealtad" al proyecto de PSOE

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, atiende a los medios durante la presentación de la programación del festival Veranos de la Villa 2026, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Munidipal Socialita en el Ayuntamiento y candidata a las primarias del PSOE para la Alcaldía de la capital, Reyes Maroto, ha asegurado que "alguna militancia" no entiende el paso dado por Enma López para disputarle el liderazgo de los socialistas en Cibeles y ha apuntado a una "falta de lealtad" hacia su persona, hacia el proyecto e incluso hacia el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

"Hay algunos elementos de la candidatura de Enma que ella tendrá que explicar porque alguna militancia yo creo que no entiende el paso que ha dado y, sobre todo, un poco la falta de lealtad hacia mi persona, al proyecto, al PSOE e incluso a Pedro Sánchez", ha señalado Maroto en una entrevista en 'Rne', recogida por Europa Press.

Las declaraciones de la socialista llegan después de que ambas precandidatas lograsen recabar los avales suficientes para concurrir a las primarias, por lo que habrá que esperar hasta las votaciones de este domingo para conocer quién de las dos aspirará en 2027 a arrebatar el bastón de mando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP).

Maroto ha recalcado que "las formas en política también son importantes" y ha admitido que le sorprenden "algunos de los mensajes" de López a la militancia durante su campaña, en concreto cuando habla del actual proyecto municipal socialista, dado que forma parte del mismo como portavoz adjunta.

"Claramente ella forma parte de este proyecto. Ya lleva, de hecho, más tiempo que yo en el Ayuntamiento", ha subrayado Maroto, quien ha recordado que en estos tres años ha contado con "un equipo muy bueno" en el que también estaba Enma López.

"MI SITIO ESTÁ EN MADRID"

Preguntada por si mantendrá su compromiso de seguir en la política municipal madrileña en caso de no resultar elegida por la militancia en las votaciones previstas para este domingo, Maroto ha asegurado que "cumplirá" su palabra.

"Yo siempre cumplo mi palabra. Como dije hace tres años, mi sitio está en Madrid", ha defendido, antes de añadir que espera poder contribuir "donde la militancia" la ponga y seguir trabajando por la ciudad.

La portavoz socialista ha insistido en que sigue con las "mismas ganas" de ganar a Almeida, y ha reivindicado que su candidatura busca dar continuidad a un proyecto que, según ha remarcado, se ha consolidado durante estos años.

"Esa palabra dada es muy importante porque la confianza también se construye con hechos", ha afirmado Maroto, que ha defendido que mantenerse en Madrid genera confianza tanto en la militancia como en la ciudadanía.

En este sentido, ha sostenido que muchos madrileños trasladaban al PSOE que el partido "no se creía Madrid" y que "siempre cambiaba de candidato", por lo que ha considerado "muy importante" consolidar una candidatura que repite.

CERCA DE 1.400 AVALES

Maroto se ha mostrado "muy contenta" por el apoyo recibido en la fase de recogida de avales. En concreto, según los datos compartidos por el PSOE-M este domingo, ha logrado recabar 1.376 avales, por delante de López, quien finalmente ha logrado presentar 1.028 válidos.

"Esos cerca de 1.400 avales demuestran que cuentan con la confianza de la militancia y ahora hay que convertir esos avales en votos para ser elegida la próxima candidata y ganar a Almeida en el año 2027", ha indicado.

Sobre qué haría diferente respecto a 2023 para adelantar a Más Madrid y desbancar de la Alcaldía a Almeida, Maroto ha defendido que su candidatura ya generó entonces "un cambio importante" al pasar de ocho a once concejales en Cibeles.

La candidata ha situado como ejes de su proyecto el derecho a la vivienda, la limpieza, la movilidad y los servicios públicos. Ha defendido un modelo de ciudad basado en "garantizar el derecho a la vivienda, a vivir y no a sobrevivir" y ha avanzado que pondrá "muchísima atención" en la gestión para que la limpieza "no sea un problema".

También ha criticado el "tiempo robado" a los madrileños por el "caos" de planificación en movilidad que, a su juicio, está provocando el Gobierno de Almeida, y ha cargado contra un modelo de privatización de los servicios públicos que "resta calidad de vida" a los vecinos.

Maroto ha reivindicado además la "agenda del cambio" socialista presentada en enero, con propuestas de reequilibrio territorial, una agenda feminista y la movilización del voto de las mujeres frente a lo que considera un "ataque directo" del PP a sus derechos --citando la ley que reconoce el concebido no nacido--, así como medidas dirigidas a los jóvenes, que, según ha advertido, sufren especialmente las políticas del PP porque muchos tienen que abandonar Madrid al no poder desarrollar un proyecto de vida.