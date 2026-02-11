Maroto (PSOE) avisa que "lo ilegal campa a sus anchas" en Madrid por las VUT y exige reforzar la Agencia de Actividades

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid Reyes Maroto ha advertido de que la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en la capital está permitiendo que "lo ilegal campe a sus anchas", una situación que, a su juicio, refuerza el papel clave de la Agencia de Actividades (ADA) para garantizar la disciplina urbanística.

"Y es que lo ilegal campe a sus anchas en esta ciudad hace que esta agencia cobre sin duda un papel muy relevante", ha señalado tras mantener una reunión de trabajo con responsables del organismo municipal.

Maroto ha trasladado su apoyo a los profesionales de la ADA y ha insistido en que "es necesario reforzar con recursos materiales, con recursos humanos, y también con más rigor el trabajo que desde la ADA se hace para generar seguridad a la ciudadanía".

En este sentido, ha criticado que los planes del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no estén logrando frenar la expansión de pisos turísticos ilegales ni evitar los problemas de convivencia. A su juicio, dichos planes son "papel mojado si no se evalúa y no se cuenta con los recursos para que la disciplina urbanística sea un elemento que genere seguridad a los vecinos y vecinas".

La socialista también ha reclamado "más datos abiertos que permitan hacer un seguimiento de los resultados de los planes de inspección que cada dos años presenta el Ayuntamiento".

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la pérdida de efectivos en el área de inspección tras el proceso de estabilización impulsado por el Consistorio. "En los planes de inspección urbanística se nos dice que se está reforzando el departamento de inspección y, lamentablemente, se han perdido efectivos", ha afirmado.

Por último, Maroto ha advertido de que la situación actual está afectando a la convivencia en la ciudad y ha lamentado que Madrid esté "expulsando a vecinos de toda la vida".