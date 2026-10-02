Maroto (PSOE) reprocha al PP sus aplausos tras decaer los decretos de vivienda: "Debería avergonzarnos"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, durante un minuto de silencio frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha lamentado este viernes que se haya "fallado a quienes confiaban en poder vivir sin miedo a perder su casa" tras el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda y ha reprochado al PP sus aplausos en la Cámara Baja.

En un mensaje publicado en la red social 'X', Maroto ha cuestionado la reacción de los 'populares'. "Y hemos visto al PP aplaudir. ¿Qué aplauden? ¿Acabar con el sueño de millones de personas de tener una vivienda digna?", ha señalado.

La socialista ha advertido de que la ciudadanía esperaba "soluciones" al problema de la vivienda y ha lamentado el resultado de la votación. "La gente esperaba soluciones. Se lleva más angustia. Debería avergonzarnos", ha expresado.