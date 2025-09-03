Maroto (PSOE) señala "falta de gestión e improvisación" de Almeida por obras en la ciudad y la afectación a la movilidad

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, visita las obras de soterramiento del paseo de la Castellana junto a unos vecinos, en Madrid, el 3 de septiembre de 2025. - PSOE MADRID

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado "la gran falta de gestión y la improvisación" del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por las obras que se están realizando simultáneamente en la ciudad y que "afecta a miles de madrileños".

En declaraciones a los medios tras visitar uno de los puntos "críticos que afecta a la movilidad", el soterramiento del paseo de la Castellana, Maroto ha señalado que el alcalde receta "paciencia y generosidad cuando lo que necesitaría es una mayor planificación".

"El soterramiento de la Castellana es otra de las obras que está haciendo el señor Almeida con una gran falta de gestión y mucha improvisación, que se solapa con obras tan importantes como el soterramiento de la A-5, también el cubrimiento de la M-30 en Ventas o el intercambiador de Conde de Casal", ha reprochado Maroto.

Así, la portavoz 'socialista' ha enumerado algunos de los problemas que afectan a esta zona, como las 31 líneas interurbanas afectadas, que haya un único paso peatonal o la afectación en infraestructura crítica como es el Hospital de la Paz.

"Su improvisación está afectando a miles de madrileños y las recetas como la paciencia o la generosidad no van a dar solución al día a día de los vecinos de Madrid. Por eso le pedimos más gestión, menos improvisación", ha apuntado Maroto, y ha añadido que "deje las dudas sobre su continuidad en el Ayuntamiento para otro momento".