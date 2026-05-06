Maroto (PSOE) tacha de "pelotazo" el plan de residencias de Ayuso y exige a Almeida que no le ceda parcelas municipales

Mapa de las 19 parcelas municipales que forman parte del Plan 40/40 - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha tachado de "pelotazo" el Plan 40/40 de residencias y centros de día impulsado por la Comunidad y ha exigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no le ceda al Ejecutivo autonómico parcelas municipales.

Lo ha reclamado en una visita junto a la concejala Ana Lima a la primera parcela aprobada para el plan, ubicada entre las calles Bucarest y Helsinki del madrileño distrito de San Blas-Canillejas. Allí, las socialistas han exigido en declaraciones a la prensa que haya más plazas públicas y que este proceso se haga con "transparencia".

"Le pedimos al señor Almeida que no ceda ninguna de las 19 parcelas para contribuir a este pelotazo y que exija al gobierno de Ayuso que todas las residencias y centros de día que se van a hacer sean públicas", ha reclamado Maroto.

Así, ha indicado que esta parcela está valorada en dos millones de euros y que está previsto que se eleve en ella un centro de día y una residencia que "gestionarán, construirán y desarrollarán una empresa privada".

El Plan 40-40 del Gobierno autonómico propone abrir 8.000 plazas, tanto para centros de días como residencias para mayores. La Comunidad de Madrid propone que "al menos el 40% de las plazas" se reserven para uso público y que al 60% restante se tenga acceso "a través de la prestación económica" de los cheques servicios.

Los socialistas estiman que el precio medio por una plaza en una residencia privada es de 3.000 euros y en un centro de día, 800 euros. El máximo del cheque servicio, han apostillado, es de 700 euros.

Por eso, Maroto ha criticado los porcentajes que el Gobierno regional quiere adjudicar a plazas privadas con un coste que no cubriría del todo el cheque, cuando la lista de espera para estas dotaciones públicas ha llegado a su "máximo histórico" con 2.698 personas.

Según han cifrado los socialistas, la rentabilidad de este proyecto para la empresa concesionaria sería de 60 millones de euros por cada residencia y centro de día. Esto implica que entre los 40 centros, la empresa que obtenga su gestión obtendría 2.400 millones de euros.

Maroto ha indicado que ya hay 19 parcelas aprobadas y que están en proceso de cesión, con unas licitaciones que augura que sean "muy rápidas". Maroto ha asegurado que el Ejecutivo autonómico está haciendo "un negocio del cuidado de las personas mayores" que "van a pagar los vecinos y vecinas de Madrid". La portavoz ha advertido de que esto llevará a una "privatización de los cuidados de las personas mayores".