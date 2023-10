Maroto reivindica la Carta Municipal, complementaria a la Ley de Capitalidad, con participación en ingresos regionales

Recuerda a Almeida "que se debe a los madrileños" y que tiene que exigir más a Ayuso "porque maltrata a Madrid"



MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, apuesta por desarrollar la Carta Municipal de Madrid, complementaria a la reforma de la Ley de Capitalidad, y que pasa por exigir la participación en los ingresos de la Comunidad de Madrid.

Todos los grupos políticos en Cibeles han apoyado la propuesta del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de reforma de la Ley de Capitalidad, promulgada hace 17 años, pero Maroto lamenta que el regidor "haya empezado muy mal".

En una entrevista con Europa Press, la socialista se ha referido a la comisión para la reforma de la ley constituida y presidida por Almeida hace escasos días pero en la que no están ni los grupos de la oposición ni el Gobierno de España. "Impone una manera de trabajar unilateral. Va a trabajar con su equipo y con los que él ha llamado expertos", ha señalado Maroto, que asegura que, aún así, su grupo planteará propuestas.

La líder socialista en el Ayuntamiento de la capital apuesta además por la apertura de otra vía, complementaria a la reforma de la Ley de Capitalidad, la Carta Municipal de Madrid, "que pasa por exigir la participación en los ingresos de la Comunidad de la ciudad".

LA COMUNIDAD "TIENE PARADO" EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL

Las competencias impropias son la base de la propuesta del PSOE, esto es, los servicios que presta el Ayuntamiento "y que tendría que financiar la Comunidad de Madrid" porque se trata de "la capital de España, la ciudad más grande de la región". Y todo ello unido al desarrollo del Pacto Local, "que la Comunidad tiene parado desde hace mucho tiempo". Los socialistas reivindican que se puede hacer más, "tanto por la vía de las competencias como por la de la mejor gestión de los recursos públicos".

Reyes Maroto no quiere adelantarse a qué competencias deberían dejar de ser reforzadas o eliminadas --un trabajo que correspondería a esa comisión, en todo caso más plural, con la participación de los grupos, el Gobierno de España y más expertos, no sólo juristas-- y pone el foco en los "problemas de gestión".

Como ejemplo pone las becas comedor, "que sin la autorización de la Comunidad, el Ayuntamiento no puede complementarlas" y todo porque, en lugar de desarrollarlas como una política local, se hace a través de un convenio regional. "Cuando falla la primera parte, la segunda se ve abocada también al fracaso", ha resumido.

Otro "solapamiento" evidente para Maroto tiene que ver con las políticas de empleo. "Tenemos una Agencia para el Empleo con unos niveles de inserción bajísimos, con una ejecución del presupuesto donde hay años que el 30 o 40% no se ejecuta. Nosotros nos preguntamos si Madrid tiene que tener una Agencia o esto lo tiene que hacer la Comunidad de Madrid como responsable que es de las políticas activas de empleo", ha puesto sobre la mesa.

También apunta como otro de estos ejemplos el bono alquiler para jóvenes, "algo que no está llegando por una mala gestión de la Comunidad de Madrid", y las ayudas a la compra del vehículo eléctrico, el Moves III, gestionadas regionalmente "pero mal" porque "se tarda más de un año en reconocerlas". "La gente necesita esa ayuda, que va entre 7.000 y 9.000 euros, y al final acaba adquiriendo un modelo distinto", ha señalado.

Como telón de fondo está la financiación. Madrid tiene un presupuesto prorrogado mientras Almeida afirma que se está trabajando en las cuentas de 2024, que saldrán adelante con la mayoría absoluta del PP, aunque apunta a una serie de incógnitas que achaca al Gobierno central en funciones.

"EL PRESUPUESTO ES UN MAQUILLAJE"

"El presupuesto es un maquillaje", ha lanzado la socialista, porque "se dice una cosa pero luego se hace otra con modificaciones presupuestarias, con cambios en el presupuesto que a final generan un caos de información". "Al Ayuntamiento le falta transparencia en todo lo que es información a la ciudadanía", ha reprochado la edil, que ha puesto como ejemplo el hecho de que "la Estrategia de Residuos tiene unos datos de cierre del año 2022 pero los datos que están publicados en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento son otros".

"Son ejemplos de que efectivamente nadie se toma en serio el tema de los datos y los datos al final te permiten hacer diagnósticos y los diagnósticos te permiten hacer un plan de acción", ha argumentado la concejala socialista.

"SOMOS LA ALTERNATIVA REALISTA A ALMEIDA"

Su objetivo, de cara a los cuatro años de mandato que quedan por delante, es que el PSOE sea percibida como una fuerza política que es la "alternativa realista al gobierno de Almeida". "Y lo somos porque estamos haciendo cosas que está la ciudadanía pidiéndonos. No sólo vamos a las manifestaciones del 'No a la tala' o nos reunimos con los afectados del Plan 18.000 o con los de las cocinas fantasma sino que eso lo estamos convirtiendo en propuestas", ha reivindicado.

El PSOE quiere que su carta de presentación sea convertirse en el "altavoz de los problemas de Madrid ante la pasividad del alcalde, que está mirando a otro lado". "Cuando con todos los problemas de Madrid el culpable es Pedro Sánchez, el problema no es que lo tenga el Gobierno de España sino que lo tiene Almeida porque no es capaz de gestionar las cosas que pasan en Madrid y lo que hace es buscar a un culpable", ha sostenido.

Ella lleva "muy bien los ataques" porque ha sido parte del Gobierno de España. "Desde luego que voy a defender al Gobierno de España en aquello que crea que efectivamente no se ha equivocado. Y no se ha equivocado en la reforma laboral, no se ha equivocado en la reforma del salario interprofesional, no se ha equivocado en la subida de las pensiones", ha remarcado la socialista.

"En todos los plenos le voy a recordar al alcalde que se debe a los madrileños y que, si tan importante es reprochar al señor Sánchez su herencia con Madrid, también lo es la herencia de Isabel Díaz Ayuso porque maltrata a Madrid y lo estoy demostrando con hechos: las becas comedor, que no lleguen las ayudas a la alquiler a los jóvenes, las listas de espera, en fin, tantas políticas erróneas de la Comunidad por la falta de gestión", ha reprochado Reyes Maroto.

"Le voy a recordar ese maltrato todos los días porque creo que es mi obligación como madrileña que soy y como portavoz de muchos vecinos y vecinas, pero también porque creo que es su obligación dedicar el mismo tiempo que dedica a criticar al señor Sánchez a que le pida a la señora Ayuso que resuelva los problemas que tiene en Madrid", ha comprometido.