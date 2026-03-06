Maroto señala que no se puede "normalizar" acoso a políticas como Maestre y dice que "matones" no silenciarán a mujeres

Archivo - La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, interviene durante una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Madrid, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha señalado que no se puede "normalizar" el acoso a políticas como el denunciado por la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y ha afirmado que ese tipo de "matones" no conseguirán silenciar a las mujeres.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del auditorio de CentroCentro, donde se celebra este viernes el acto institucional del Ayuntamiento de Madrid por el 8M, donde ha trasladado a Maestre todo su "cariño" por el acoso que sufre.

"No podemos normalizar que por ser mujeres y estar en política tengamos que sufrir este tipo de acosos. Lo sufrimos las políticas, lo sufren también las periodistas, lo sufren las creadoras de contenido y como digo ante este acoso y esta persecución lo que tenemos que hacer es trasladar a estos matones que no tenemos miedo, que no nos van a silenciar, que las mujeres estamos unidas para acabar con esta lacra del acoso, de perseguirnos, de intimidarnos, algunos además en las redes sociales donde están invisibles", ha explicado.

Las declaraciones de Maroto se producen después de que Rita Maestre la portavoz de Más Madrid diese a conocer en un video difundido en su redes sociales que denunció ante la Policía la difusión de la dirección de su domicilio en anuncios anónimos en páginas de Internet donde se ofrecen servicios sexuales.

Maroto, quien ya le había trasladado su apoyo a través de sus redes sociales, ha querido "alzar la voz" este viernes también por "todas aquellas mujeres que no tienen una tribuna pública" y que están sufriendo también este tipo de persecución y de acoso.

"Decirle que no están solas, que denuncien, que vayan a la Policía y que sin duda su lucha es la lucha de todas. Porque ante la persecución, el acoso y la intimidación lo que vamos a seguir defendiendo es la libertad para que podamos ser libres y, sobre todo, porque detrás de esto hay un ataque también a la democracia", ha concluido.