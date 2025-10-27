Maroto tacha a Almeida de "terraplanista del aborto" que utiliza su agenda "ideológica" para "coaccionar a mujeres"

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha tachado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como un "terraplanista del aborto" que utiliza su agenda "ideológica" para "coaccionar a las mujeres".

Así lo ha trasladado Maroto en rueda de prensa desde el Edificio de Grupos, donde ha presentado las iniciativas que llevará el Grupo Municipal Socialista al Pleno de Cibeles de este martes.

Entre ellas, se encuentra la que aborda "la defensa del aborto como derecho reconocido, protegido y garantizado por ley". "Almeida tendrá mañana la oportunidad de dejar claro de que lado está, si de los derechos, la libertad y la igualdad de las mujeres o con los recortes de derechos, el miedo y la desinformación", ha subrayado.

En este sentido, ha avanzado que su grupo exigirá al Ayuntamiento que "proteja la neutralidad" de los servicios públicos municipales y garantice que "no se difundan campañas falsas y manipuladoras sobre el "síndrome de postaborto", "un invento sin base científica que solo busca culpabilizar y estigmatizar a las mujeres".

Maroto también ha afeado a Almeida generar "confusión" durante el Pleno del pasado viernes, donde defendió que el Ayuntamiento ofrecerá información de manera "libre y voluntaria" sobre su Plan de natalidad.

"Lo que de verdad pretende es que antes de poder decidir libremente se le recuerde a las mujeres que con su Plan de natalidad municipal se les ofrece 500 euros si continúa con su embarazo", ha remarcado Maroto, quien ha cargado contra el primer edil por utilizar una "paguita" para su agenda "ideológica" y "coaccionar a las mujeres".

En este sentido, ha instado a Almeida a posicionarse en relación a las declaraciones de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso ("váyanse a otro lado a abortar"). "No les gusta el aborto ni la libertad de las mujeres, salvo cuando pueden convertirlo en negocio. Esta es la derecha madrileña, la que señala, la que recorta libertades mientras permite que otros hagan el uso con ellas. Y esto hay que denunciarlo sin miedo", ha criticado.

Dice la socialista que el compromiso de Almeida con las mujeres es "nulo" y que el Pleno del pasado viernes dejó clara su "alianza con la ultraderecha". "Queremos que Madrid siga siendo una ciudad de derechos, no un espacio de retrocesos ideológicos", ha remarcado.