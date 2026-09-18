Martín afea que Madrid reclame "más y más" para dependencia pero no sepa "digerir" el aumento en ayudas de Gobierno

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha censurado este viernes que la Comunidad reclame "más y más" inversión estatal para dependencia cuando "no ha sabido digerir" el incremento de la aportación del Ejecutivo central para ayudas, que se ha triplicado en la última década.

En declaraciones a los medios en la sede de la Delegación durante la presentación de los datos de criminalidad del primer semestre del año, Martín ha remarcado que la aportación económica del Estado se ha triplicado en los últimos diez años mientras que "no se han reducido, y de lejos, los tiempos de gestión de todas las ayudas de dependencia en una proporción semejante a ese esfuerzo".

"Estamos habituados a escuchar al Gobierno de la Comunidad de Madrid seguir reclamando más y más cuando no han sido capaces de digerir ese incremento, ese triple de recursos que el Gobierno de España ha puesto al servicio de la dependencia de Madrid", ha afeado.

El delegado se ha referido así a la inversión en dependencia de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027, respecto a los últimos presupuestos, por parte del Ejecutivo central, así como al último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que apunta a carencias en dependencia en la Comunidad.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid, cada vez que tiene una oportunidad para fortalecer los servicios públicos la esquiva, con mucha habilidad, y la convierte generalmente en oportunidades de pelotazo para los entornos más cercanos de algunas personas", ha zanjado.