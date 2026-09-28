Martín afirma que es una acampada "pacífica", por lo que la Policía se centra en "velar por seguridad ciudadana"

1120825.1.260.149.20260928132110 Numerosas personas pasan la segunda noche acampados en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Los manifestantes tienen intención de permanecer acampa - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado que la acampada reivindicativa de la Puerta del Sol se está caracterizando por ser "pacífica", de modo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se centran en "velar por la seguridad ciudadana".

También ha asistido al acto de apertura del año judicial el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, quien ha asegurado que el delegado del Gobierno "no ha hecho nada para evitar la acampada" ni para "restablecer el orden y la normalidad", y le ha recordado que "debe tener claras cuáles son sus competencias".

Del mismo modo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que desde el Consistorio se están estudiando "opciones legales para proceder contra el delegado" si "sigue rehuyendo competencias" ante la acampada en Sol.

En este sentido, Francisco Martín ha apuntado que se trata de una acampada "reivindicativa, pero absolutamente pacífica", por lo que la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se limita, ha aseverado, a "velar por la seguridad ciudadana".

"Es el momento de la sensatez, del sentido común y de la convivencia democrática. He escuchado al alcalde de Madrid hablar de dejación de funciones. Me parece hasta obsceno escuchar algo así del alcalde de Madrid en este contexto, a alguien que se ha jactado de no hacer absolutamente nada en materia de Vivienda", ha manifestado.