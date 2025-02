Martín se alegra de que "fruto de su iniciativa" Ayuntamiento y Comunidad se reúnan con los vecinos de la calle Cullera

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado hoy que se alegra de que "fruto de su iniciativa de hablar de los problemas de Madrid" representantes del Ayuntamiento y la Comunidad se reunieran ayer viernes con los vecinos afectados por los narcopisos de la calle Cullera, aunque lo hayan hecho "a regañadientes".

"La situación de esta calle tiene una especial gravedad. Ayer se volvió a manifestar la importancia de que todas las administraciones participemos en aquellas cuestiones que son de nuestra respectiva competencia para trabajar en favor de la convivencia, trabajar en favor de la seguridad y lo ideal es que lo pudiéramos hacer de manera coordinada. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid siguen empeñados en no hacerlo así, no poder sentarse, no poder dialogar, no buscar acuerdos, no coordinar las actuaciones y, por lo tanto, ser ineficaces", ha indicado.

Lo importante, ha continuado Francisco Martín, que se reunión con los vecinos la semana anterior, es que "se avancen en las soluciones que se han detectado precisas a abordar por parte tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid".

"Ojalá que rectifique el Partido Popular de Madrid y atienda a la importancia de trabajar conjuntamente, coordinar nuestras actuaciones y en ellos luego van a encontrar al Gobierno de España", ha añadido.

El representante del Gobierno de España en Madrid ha aseverado que que lo importante es que las administraciones trabajen en favor de la ciudadanía y que, por lo tanto, esa colaboración, ese entendimiento, esa búsqueda de acuerdo "reine en la relación entre las administraciones".

"Creo que esa dinámica en la que el Partido Popular, instalados en la confrontación por la confrontación, de la confrontación por la distracción, no es útil para los ciudadanos y, por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es dejar de tanto amenazar con romper cosas, tanto del día rompiendo cosas, y muy al contrario, lo que tenemos que hacer es construir. Y ahí, de verdad, como hemos estado desde el primer momento, pues van a encontrar siempre la disposición del Gobierno español", ha concluido.