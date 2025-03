Martín anuncia nueva Mesa Técnica sobre abordar las urgencias sociales de Entrevías e invita a Ayuntamiento y Comunidad

Ha sido tras su reunión con representantes de la Asociación Vecinal La Viña de Entrevías y realizar un paseo por el barrio vallecano

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha mantenido hoy jueves un encuentro con el presidente de la Asociación La Viña de Entrevías, Manuel Martínez, y varios miembros de su junta directiva, tras la que ha anunciado su intención de convocar una nueva mesa técnica tripartita par abordar de forma conjunta y coordinada las principales urgencias sociales del barrio.

"Vamos a intentar habilitar esa fórmula de coordinación entre las tres administraciones", ha afirmado, al tiempo que ha vuelto a hacer un llamamiento al espíritu de coordinación y se ha mostrado esperanzado en encontrar, en esta dinámica de trabajo, la solución a la degradación que se advierte en algunos puntos de la capital.

Ello a pesar de que, hasta la fecha, ni el gobierno de la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento han querido sumarse a las mesas tripartitas convocadas para tratar la problemática de la calle Cullera ni del barrio de San Cristóbal.

En opinión del delegado del Gobierno, las soluciones a problemas "complejos y profundos" como los que se viven en estos barrios van más allá de la presión policial, "lo que requiere que se aborden de forma multidisciplinar y, para ello, es necesaria la implicación de todas las administraciones".

Este encuentro responde a la voluntad por parte de la Delegación del Gobierno de fomentar una comunicación cercana y fluida con las asociaciones vecinales para mantener activo un canal de comunicación permanente con todo el tejido asociativo de la región.

De hecho, él mismo se había reunido con La Viña y otras asociaciones vecinales de Entrevías con anterioridad para recoger sus demandas en materia de seguridad. "Vecinos hablando con los vecinos desde hace tiempo, pero consideran que sigue siendo precisa la intervención intensa de las tres administraciones y de una manera coordinada para abordar la degradación de vida, la degradación que sufre este barrio de Madrid al igual que tantos otros, especialmente el sur de nuestra región y de nuestra capital", ha indicado.

El representante del Gobierno central en Madrid pide ser capaces de dejar de mirar a otro lado sobre lo que sucede en Madrid, "capaces de abordar los problemas, de abordar las dificultades porque hay muchos vecinos en la ciudad de Madrid que viven en unas condiciones que creo que no son justas y que requieren de la actuación prioritaria por parte de todas las administraciones públicas".

"En ese sentido, en esta reunión con los vecinos de Entrevías hemos confirmado que la situación de degradación que corresponde no sólo a una cuestión de seguridad sino a una cuestión de convivencia vecinal requiere de la actuación coordinada entre las tres administraciones con la participación de los vecinos", ha agregado.

Junto a miembros de la Asociación y vecinos, Francisco Martín ha recorrido la zona de Ronda Sur, desde la calle Timoteo Pérez Rubio hasta el Mirador de Entrevías; las calles Bohonal, Mudela y Ruidera; y el Casco Viejo.

La visita se encuadra en el objetivo de la Delegación de denunciar y abordar las urgencias sociales que se dan en algunos puntos de la región, sobre los que el delegado viene pidiendo a Ayuntamiento y Comunidad de Madrid la celebración de mesas tripartitas desde hace meses.

Por lo tanto, Martín ha hecho un nuevo llamamiento "a ese espíritu de coordinación, de colaboración, a ese trabajo responsable que se nos debe exigir a los responsables públicos y, por lo tanto, que seamos capaces de constituir ese espacio de trabajo bien focalizado, compartido por la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid el Gobierno de España en el ámbito de nuestras respectivas competencias para trabajar de una manera coordinada en favor de los vecinos y vecinas de Madrid".

"Si por nosotros fuera, la Mesa Técnica estuviera abierta la semana que viene. Pero emos vivido, desafortunadamente, lo que todos ustedes conocen que sucedió con la mesa de la calle Cullera. Y estamos viviendo esa falta de acuerdo por el momento en relación con la cuestión de San Cristóbal de Los Ángeles y confío que seamos capaces de encontrar un modo, un marco, una dinámica de trabajo entre las tres administraciones para poner en marcha esta solución que representarían las mesas técnicas para abordar los problemas de los vecinos de Entrevías y con otros lugares de Madrid que creo que requieren", ha apuntado.

Según ha explicado el delegado, el problema de Entrevías es "más complejo y más profundo". "El compromiso de la Policía Nacional es total. El incremento de efectivos es un hecho también la reducción delincuencial en el barrio. Pero esto por completo no resuelve por completo la situación de convivencia y de dinámica social que sí se da en este distrito. Por lo tanto, por supuesto que vamos a seguir trabajando con la mayor intensidad hemos comprometido una próxima reunión con la Policía Nacional para que puedan explicar en detalle cómo se está trabajando en este en este barrio y la tendremos en los próximos días", ha anunciado.

LAS QUEJAS VECINALES

El presidente de la asociación vecinal, Manuel Martínez, ha explicado que no cuentan con todos los apoyos "que seguramente serían deseables, pero lo que está claro es que la problemática que hemos abordado es una problemática que no es propia sola y exclusiva de Entrevías, pero sí que es sola y exclusiva de Entrevías la falta de rigor en algunas intervenciones de algunos Cuerpos de seguridad, en este caso Policía municipal".

Según ha explicado, la Policía Municipal en el barrio de Entrevías "no aparece y estos lo pueden corroborar con cualquier vecino o vecina al que le pregunten, solamente pasan en el patrulla y de vez en cuando".

"Pero los problemas no son solamente de seguridad, que también, sino que son problemas múltiples. Venimos reclamando y por eso agradecemos la constitución de esta Mesa Técnica de trabajo, pero venimos reclamando una intervención integral en el barrio de Entrevías. Hay que abordar la pobreza, hay que abordar la exclusión, las desigualdades, no solamente las de hombres y mujeres, que también los jóvenes de este barrio, que oportunidades tienen, no se les facilita, no tenemos acceso a la red de Metro, el transporte es una calamidad, etcétera", se queja el representante vecinal.

Además, ha recordado que Entrevías "ya no es un barrio periférico". "Somos el centro de Madrid y, por lo tanto, los ciudadanos de Entrevías también reivindicamos que nuestros impuestos sirvan para algo y no solo y exclusivamente para honra, honor y gloria de un señor alcalde que todavía está porque venga a Entrevías, todavía está, por lo menos a visitarnos, que se pase con su corte y vea lo que hay. Seguramente se encontrará con muchos de los problemas que hemos abordado en la mesa, que los hemos tratado y que seguramente tendrán que contar con la colaboración", ha indicado.

Martínez ha indicado que no van a desechar ninguna colaboración de nadie, pero sí van a exigir que cada uno en el uso de sus competencias "sea responsable de lo que se dice que hay que hacer". "Menos discursito, menos problema de Pedro Sánchez, que también los habrá, como en todos sitios, y más actuar. La señora Ayuso, más vale que se cuidara un poco. ¿Viene aquí a Entrevías? No, se va a la Asamblea y se acabó. ¿Y los problemas de quién son? De los que pisamos el barrio. Entonces le pedimos que ella también colabore, porque es responsable de muchos de los problemas que tenemos aquí: okupaciones, falta de convivencia, regularizaciones de lo ilegal o el problema de la vivienda", ha concluido.