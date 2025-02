Martín critica la "victimización hasta el nivel de ridículo" de Ayuso sobre su novio, "que sigue sin dar explicaciones"

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado este martes la "victimización hasta el nivel de ridículo" mostrada ayer pro la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras la comparecencia ante el Juzgado por un supuesto caso de fraude fiscal de su novio, Alberto González Amador, "que sigue sin dar explicaciones".

"Todos fuimos testigos, con una trilla institucional delante, por cierto, de unas declaraciones que volvieron a poner en evidencia su estrategia de victimización constante, pero es verdad que ayer llevada hasta un nivel de ridículo hasta ahora desconocido. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy", ha dicho.

Martín se ha referido así a las acusaciones de "agresión" de Ayuso sobre el golpe accidental que recibió su pareja por la cámara de un profesional a la salida de los Juzgados de su pareja. La presidenta culpó también al delegado del Gobierno de no organizar un dispositivo policial para evitarlo.

"Me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de políticos, de según qué políticos. Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, le ha agredido porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto", indicó Díaz Ayuso, culpando a Martín de no haber sido "capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras".

En respuesta, hoy el representante del Gobierno central en Madrid ha aseverado que las imágenes "son claras y evidentes" y que se trata de una "distracción" respecto a que ayer este ciudadano particular --en referencia a González Amador-- volvió a no declarar, "sigue sin dar explicaciones".

"Ayer lo importante, lo sustancial, no es ese nuevo ejercicio de victimización de la presidenta, sino el que nuevamente este señor pues se negó a declarar. Intentan distraernos mucho hacia el dedo, ahora hacia la cámara, pero lo importante es la luna y yo llevo diciendo muchos meses que llegaría el momento, y llegará, y se hablará de esos presuntos delitos que este señor particular ha aceptado haber cometido, que tendrán que ser juzgados", ha apuntado.

La Delegación del Gobierno también ha señalado que no había un dispositivo de seguridad adicional porque "no había ninguna amenaza ni tampoco ninguna convocatoria de protesta" que hiciese que la Delegación del Gobierno tomase esa decisión. Y tampoco por parte de los abogados del señor González Amador se había solicitado ningún dispositivo especial.

Por otro lado, también preguntado por el hecho de que el Tribunal Supremo señale que es una "evidencia" que el fiscal general del Estado haya borrado de su teléfono móvil todos los datos, Francisco Martín ha respondido que "es espectacular que estemos hablando de cómo se criminaliza a quien persigue el bulo y no a quien lo fomenta, a quien lo difunde, ni tampoco al presunto delincuente.

"Creo que no hay que caer en ninguna distracción, sino todo lo contrario. Y aquí, como decíamos antes, señalemos a la luna, miremos a la luna y no nos distraigamos ni con el dedo ni con la cámara", ha insistido.