Martín dice que no se ideó el desalojo de indigentes de Barajas y pide a Almeida que les atienda, pues "no son asilados"

Archivo - Unos once pasajeros procedentes de la ciudad Sarafand, situada al sur de Líbano, llegan a la terminal T1 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, a 7 de octubre de 2024, en Madrid (España).

Archivo - Unos once pasajeros procedentes de la ciudad Sarafand, situada al sur de Líbano, llegan a la terminal T1 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, a 7 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Se estudia evaluación de controles de acceso al aeropuerto de Barajas, que realizarían los servicios privados de las instalaciones

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado este viernes que no se ideó ni ha estado encima de la mesa el desalojo por parte de Aena de los indigentes que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y ha pedido al Ayuntamiento que "deje de desinformar y asuma su responsabilidad" en la atención social a estas personas, ya que "no son solicitantes de asilo".

"Las solicitudes de asilo, la resolución de las mismas, es una competencia del Gobierno de España. Pero los sin hogar que están en Barajas no son solicitantes de asilo. Creo que el Ayuntamiento tiene que dejar de desinformar y asumir sus responsabilidades. En este caso son todas. Tiene competencia plena en los servicios sociales y en la atención al sinhogarismo. El sinhogarismo que se da en el aeropuerto de Barajas no está en absoluto vinculado con la solicitud de asilo. Las 250 personas que había anoche pernoctando en Barajas no son solicitantes de asilo", ha insistido.

Por lo tanto, Martín ha pedido al Consistorio matritense que "deje de buscar excusas, de engañar, de desinformar y escurrir el bulto" y asuma sus responsabilidades "de una vez por todas".

"Estamos hablando de un tema social, de un drama humano y, una vez más, pido colaboración al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, que también tiene competencias en este aspecto, para trabajar junto con Aena, junto con el Gobierno, en lo que haga falta, pero no a señalar, a quitarse de en medio y a buscar excusas para tratar de no asumir sus responsabilidades ante un drama humano y social que requiere del compromiso y la responsabilidad de todos ante esta gente que la está pasando tan sumamente mal", ha esgrimido.

EVALUACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO

El delegado también ha remarcado que el desalojo de estas personas del aeropuerto madrileño "no ha estado encima de la mesa", en contra del lo que ha indicado el Ayuntamiento, al que ha acusado de realizar "otro ejercicio de desinformación estupendo".

"Ha habido sobre la mesa la evaluación de controles de acceso al aeropuerto de Barajas, que realizarían los servicios privados del propio aeropuerto, y que ahora mismo están pendientes de que evolucione esa negociación, esa conversación, ese trabajo esperemos que en algún momento pueda ser conjunto con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para dar solución a la problemática de carácter social", ha manifestado.

Martín entiende que la solución tiene que pasar por la asistencia en forma de alojamiento, de recursos y atención para estas personas sin hogar, "que dado este momento cíclico del año, que es el invierno, que siempre lleva estos picos en el sinhogarismo, que encuentren las administraciones responsables de estos servicios sociales medidas de suficiente estabilidad, calidad, como para que puedan acogerse a ellas y, por lo tanto, salir de esta situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra".

El representante del Gobierno central en Madrid ha indicado también que Aena está intentando promover la constitución de una mesa de trabajo conjunta con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, pero estas administraciones "la han rechazado nuevamente a trabajar conjuntamente nada que tenga que ver con el Gobierno de España".

"Una nueva muestra de irresponsabilidad, pero además asociada a las urgencias sociales que podemos constatar en cualquier parte de la Comunidad de Madrid, pero en este caso en particular en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Creo que vuelve a ser una muestra de irresponsabilidad que espero que en algún momento se corrija por parte del señor Martínez Almeida y la Señora Díaz Ayuso", ha concluido Martín.