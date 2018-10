Maruja Torres sienta a Carmena en un diván en su último libro, que presenta este martes

Publicado 23/11/2015 17:56:05 CET

La escritora y periodista Maruja Torres sienta en un diván a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en su último libro, 'Manuela Carmena: jurista, alcaldesa, mujer. Una ciudadana en el centro de la polis', que presenta este martes.

El libro, editado por Planeta, "es un acercamiento a la figura de Manuela Carmena en todos sus aspectos, los políticos e ideológicos pero también, y no en menor medida, los humanos".

La forma del libro es una serie de conversaciones con una periodista coetánea de Carmena. Como explica la entrevistadora con su humor característico, en sus encuentros en los distintos lugares en que transcurren las charlas (un hotel de Madrid, la casa barcelonesa de la periodista) parecen en algún momento "dos tietas, eso sí, muy curradas y de vuelta de muchas cosas".

"Hablan de lo divino y lo humano sin olvidar aconsejarse sobre dietas o ropa", ha explicado la autora. Se trata de una serie de jugosas charlas sobre los más diversos temas, que también es "un diálogo Madrid-Barcelona, ese que tanto se está echando de manos en otros ámbitos". El resultado es, en expresión de Maruja Torres, "un libro empático pero no hagiográfico".

Manuela Carmena no sólo es, como señala la periodista, "una ciudadana colocada en la Alcaldía por sus conciudadanos y no una política profesional". "Su independencia la ejerce también dentro de su propio grupo municipal", ha añadido.

En el libro se puede leer que, tras declararse absolutamente independiente con respecto a Podemos, Carmena ha descubierto que el activismo actual "es tan anticuado como la política tradicional clásica. Vamos, que la casta está en los dos lados".

La periodista destaca en las páginas del libro que la primera edil ensalza a sus jóvenes concejales aunque los ve "demasiado enraizados en la política de izquierdas de toda la vida, esa política hecha de mítines, reuniones eternas y discusiones absurdas".

"La izquierda ha sido quien de una manera teórica ha mantenido las grandes reivindicaciones del progreso de la humanidad, es decir, los derechos para todo el mundo, y, por lo tanto, las constantes luchas por la igualdad", defiende Carmena, que añade que años después, con una democracia muy rodada, hay que ir a una democracia más directa, con menos protagonismo de los partidos.

"Los partidos, con esa fidelidad que producen, con esa concepción que se tiene de la línea a seguir, no son instrumentos adecuados para el reverdecimiento de la capacidad individual, que es lo que se está dando", ha lanzado.

Otra parte del libro es la dedicada a la familia. "Es imprescindible para mí la familia no sanguínea, la familia de los amigos", ha expuesto la alcaldesa, que defiende la felicidad como "lo más importante del ser humano".

Para alcanzarla "hay que volver a las humanidades". "Los seres humanos no somos felices si no desarrollamos nuestra capacidad de humanidad, que es como cargamos las pilas", ha recetado. Incluso el sexo llega a las páginas del libro: Manuela Carmena destaca que hay "cantidad de placeres sin penetración".

La alcaldesa, además, hace un retrato de ella. "Soy una señora mayor con 71 años y siete meses, con mucha imaginación y mucho gusto por pensar y darle muchas vueltas a las cosas. Alguien que supo jugar bien las cartas que le tocaron en la vida, en la que además me acompañó y mucho la suerte", ha descrito.

En el capítulo de su trabajo como alcaldesa, también hay revelaciones sorprendentes. Se reconoce "desbordada" por la situación y la fama sobrevenida. "Todo esto es absolutamente excesivo. Me desborda. No soy feliz ahora, y eso no es bueno", ha confesado. "Si pudiera rebobinar a febrero pasado, mantendría mi no inicial a presentarme a alcaldesa", ha aseverado.