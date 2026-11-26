Numerosas personas durante una concentración de la comunidad educativa, frente a la Consejería de Educación, a 5 de noviembre de 2026, Madrid (España). Cientos de profesores de todas las etapas educativas, incluida la universitaria que afronta este jueves - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 130 profesionales del ámbito de la cultura, entre los que destacan Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen o Javier Bardem se han adherido a un documento de apoyo al profesorado de la pública madrileña que lleva en huelga desde el 14 de octubre.

CC.OO ha destacado en un comunicado, que entre los firmantes están Javier Bardem, Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Marta Sanz, Carlos Bardem, Julián Casanova, Alana Portero, David Uclés, Sara Mesa, Luis García Montero, Luis Landero, David Trueba, Elisabeth Duval, Edurne Portela, José Ovejero, Ignacio Martínez de Pisón, Julio Llamazares, Paco Becerra, Clara Usón y Mauro Entrialgo.

La iniciativa ha sido creada por un grupo de docentes vinculados al IES Gabriel García Márquez y el IES Ramiro de Maeztu, ambos de Madrid capital, y del IES Rafael Alberti de Coslada.

Además, este jueves a las 18 horas será presentada en un acto en la sede de CC.OO por los profesores Víctor Ranero y Juan Antonio López García que además leerán el documento y la lista de adhesiones. El encuentro incluirá también el visionado de vídeos y un diálogo con las personas asistentes.

Según reza el documento, los firmantes apoyan a todo el profesorado en huelga porque consideran que sus reivindicaciones son "justas" y que es "particularmente admirable" la entrega de quienes están peleando por "la causa".

"Pero en los profesores y las profesoras en huelga no todo es indomable energía. Están cansados de que desde el poder autonómico no se les escuche y también tienen miedo. Temen que el macartista formulario de denuncia, anunciado por la Consejería de Educación, convierta los centros educativos en espacios propicios a la delación y la condena del disidente", destaca el mismo comunicado en alusión a las instrucciones que envío la Comunidad de Madrid sobre el deber de neutralidad en los centros educativos no universitarios.

Entre las 134 personalidades del mundo de la cultura se encuentran Rosa Montero, Elvira Lindo, Alana Portero, Isaac Rosa, David Trueba o Elisabeth Duval, entre otros, en el ámbito literario.

También Javier Bardem, Carlos Bardem, Mónica Bardem, Paula Iwasaki, Teresa Cuesta, Elisabet Gelabert, Ana Wagener, Yaël Belicha, Nüll García o Cristina Castaño, entre otros actores, además de más personalidades de la dirección de teatro, cine y televisión, investigación y docencia universitaria, gestión cultural o humorismo gráfico.

Entre las reivindicaciones, los profesores reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Además, exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.