Más de 1.300 mayores, personas con discapacidad y menores de residencias son trasladados por los incendios

Cielo cubierto de humo provocado por el incendio de la sierra oeste, desde el Cerro del Tío Pío, a 25 de julio de 2026, en Madrid (España). En total son 63.000 las personas afectadas directamente por la virulencia del incendio en la región madrileña, pero - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid está coordinando el traslado de más de 1.300 mayores, personas con discapacidad, y menores de 19 residencias, vecinos en emergencia social y jóvenes de los municipios afectados por los incendios que asolan la sierra oeste.

Del total de residentes, 982 son mayores, 129 tienen discapacidad y 84 son menores. Las familias están siendo informadas en todo momento de las actuaciones, mientras que se mantiene un seguimiento permanente de la situación de todos los centros de atención social situados en la zona oeste.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha instalado un centro de valoración --primero en San Martín de Valdeiglesias, después en Brunete y actualmente en Navalcarnero-- para coordinar el traslado de personas en distintas situaciones de vulnerabilidad o que no tienen ningún recurso donde ir a 50 plazas del Centro de Emergencia y Atención Sociosanitaria, situado en San Blas-Canillejas.

Para ello, se ha activado a los voluntarios del Colegio de Trabajo Social y a Cruz Roja para los traslados en seis unidades móviles y se han habilitado otras 400 plazas en tres establecimientos hoteleros de Móstoles, Parla y Madrid con Cruz Roja, ampliables a 500.

REALOJOS

En este operativo ya se han realojado a 49 vecinos de las localidades afectadas. En concreto, en Cadalso de los Vidrios ya han salido los 22 usuarios del Centro de enfermedad mental Alena Sierra Oeste a otro centro de esta entidad en Coslada y las 120 personas mayores de la Residencia Maravillas a la de Casablanca en Vicálvaro.

También se han reubicado a los 50 mayores de la Residencia Real de Rozas de Puerto Real en la de Valdeluz de Tres Cantos y los 82 usuarios de la Residencia Amavir de Cenicientos en otros centros de Amavir de la región.

Los usuarios de la Residencia de mayores San Juan Bautista de Aldea del Fresno han sido reubicados en la Residencia pública Parque de los Frailes, en Leganés; en la Residencia Casaverde de Villamanta, y con familiares.

Los de la Residencia La Fresneda se han trasladado a la Residencia pública Parque de los Frailes de Leganés, a la pública Plata y Castañar, en Villaverde; a la Gran Residencia de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), situada en Carabanchel, y con familiares.

Los residentes del Centro para personas con discapacidad intelectual AMAM Picadas se encuentran en una residencia para personas con discapacidad del Grupo 5, en Madrid capital, y con familiares.

Los usuarios de la Residencia privada López Rumayor, en San Martín de Valdeiglesias, se encuentran algunos con familiares, en el polideportivo de la localidad, y los de mayor fragilidad están en la Residencia pública San Martín de Valdeiglesias y en la Residencia privada Virgen de la Nueva, también en esta localidad.

En lo que concierne a Pelayos de la Presa y Colmenar del Arroyo, los usuarios de la Residencia privada El Chaflán de Pelayos de la Presa fueron trasladados a la Residencia privada Sanitas Almenara, en Colmenar del Arroyo.

Tras el desalojo de Colmenar del Arroyo, todas las personas que permanecían en la de Sanitas Almenara fueron transportadas a otros centros de Sanitas de la región.

Los mayores de la Residencia privada Navas del Rey fueron evacuados a la Residencia de la AMAS de Villaviciosa de Odón. Los mayores de la Residencia privada Real de la Pinarilla, en Chapinería, se encuentran en la Residencia pública Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares, o con sus familiares.

Los de la Residencia privada Clavijo, en Villamantilla, fueron evacuados a la de Solimar, de Carabanchel. Los mayores de la Residencia privada La Suiza Santa Rita, en Robledo de Chavela, han sido evacuados a las residencias públicas Moscatelares, en San Sebastián de los Reyes; Parque Coímbra, en Móstoles, e Isabel La Católica, en Madrid.

Los usuarios de la Residencia privada del Grupo San Fe fueron derivados al Hospital Rodríguez Lafora, en Madrid, mientras que los menores de tres centros residenciales de Robledo de Chavela se reubicaron en otro centro situado en Aravaca.

Los usuarios mayores de la Residencia Santa Fe de Zarzalejo se han reubicado en la Residencia de Arganda y en la Francisco de Vitoria, de Alcalá, ambas de la AMAS. Por su parte, los de perfil psicogeriátrico están en un centro del Grupo 5 de Madrid capital, en la Residencia pública El Berrueco, en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos y en el Centro Benito Meni de Ciempozuelos.

Los jóvenes y monitores del albergue de El Escorial se reubicaron en los dos albergues juveniles de la Comunidad de Madrid situados en Cercedilla, y el centro de Aldeas Infantiles de San Lorenzo de El Escorial trasladó a sus menores a dos de sus casas en Madrid capital.