Más de 1.500 policías nacionales de varias unidades, también de paisano, vigilará las fiestas del Orgullo LGTBI

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 policías nacionales de varias unidades, también de paisano, se desplegarán por el centro de Madrid, especialmente en el barrio de Chueca, para vigilar las fiestas del Orgullo LGTBI, que volverán a ser multitudinarias tras dos años de pandemia.

Según ha explicado a los medios de comunicación esta mañana en la plaza de Chueca Silvia Pérez, portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, desde hoy viernes hasta el 10 de julio estará en marcha la 'Operación Arcoíris', ante la previsión de afluencia de un millón y medio de personas estos días por la zona.

El objetivo de los agentes será "proteger el ejercicio de los derechos y libertades, crear un ambiente seguro y actuar ante cualquier incidente, delincuencia o agresiones, actuando de manera rápida e inmediata para neutralizarlos y evitar que afecte el normal funcionamiento de estos eventos". "En definitiva, el principal objetivo de la Policía Nacional es garantizar que todos los asistentes puedan disfrutar de estas fiestas con total tranquilidad y seguridad", ha resumido.

Según ha detallado la portavoz policial, participar en este operación diferentes unidades de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, entre UIP, UPR, GAP, además de Grupos Operativos de Respuesta, guías caninos, agentes al mando de helicópteros y drones, la Brigada Provincial de Información y de Extranjería y policías de los distritos de Retiro, Arganzuela y Moncloa-Aravaca.

Asimismo, trabajará la Unidad Móvil en el Metro para detectar delincuentes y pandilleros y ser harán cacheos superficiales preventivos para descubrir armas o elementos contundentes que puedan ser utilizadas para agredir o robar a los viandantes.

"La Policía Nacional está acostumbrada a eventos multitudinarios como la sede de la OTAN que hemos organizado recientemente y se garantizará una seguridad total desde cielo, tierra y subsuelo. Además, se forma de manera continua a los agentes para mantener actualizados a los agentes en materias de igualdad y colectivos el LGTBI", ha indicado Pérez.

LLAMAMIENTO A LOS ASISTENTES PARA NO PERDER DE VISTA PERTENENCIAS

Por último, ha pedido a los asistentes a estos eventos multitudinarios refuercen su propia seguridad personal "para no hacer más difícil la actuación de los delincuentes que están al acecho de nuestros despistes". Así, la Policía aconseja no perder de vista las pertenencias, no llevar la mochila y los bolsos abiertos y no llevar cartera y móvil en los bolsillos traseros.

Y, si somos víctimas de algún robo, es importante llamar a la Policía o cualquier agente desplegado para pedir ayuda y sobre todo poder facilitarles a los agentes las características que se recuerden de los ladrones y delincuentes y la dirección de huida para facilitar su actuación para identificar y detener al autor o autores.