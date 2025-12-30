Más de 160 policías municipales, 40 sanitarios del Samur y seis bomberos se desplegarán en uvas y preúvas en Sol

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz (2i), y el concejal del distrito de Centro, Carlos Segura (3i), dan a conocer el dispositivo de seguridad y emergencias diseñado por el Ayuntamiento - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 160 policías municipales, 40 sanitarios del Samur y seis bomberos se desplegarán en uvas y preúvas en la Puerta del Sol, además de un centenar de operarios del servicio de limpieza municipal, ha detallado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en el 'kilómetro cero' de la ciudad.

El dispositivo hace hincapié en la prohibición de acceder con objetos peligrosos, en el control de la venta ambulante y en evitar los hurtos, tratando de "garantizar, al igual que en toda la campaña de Navidad, la total normalidad y la ausencia de incidentes de importancia en las celebraciones, pese a la gran afluencia de gente, y la rápida asistencia sanitaria de precisarse", ha subrayado Sanz.

Policía Municipal dispondrá de agentes de las comisarías de distrito, Comisaría Central de Seguridad, Sección de Apoyo Aéreo (drones), Sección Canina, Escuadrón de Caballería y de Emisora Central y Videoanálisis.

Samur-Protección Civil desplegará cinco ambulancias cada jornada (tres básicas y dos avanzadas), un equipo logístico (Fénix), sanitarios a pie (ECOS) y un dispositivo preventivo para actos antisociales (DEPAS), además de un mando y dos operadores de refuerzo.

Bomberos sumará al retén formado por un camión con cinco bomberos a un jefe de sector presente en el control del dispositivo (Cecor), que se habilitará como cada año con representantes de todos los servicios desplegados. El servicio de limpieza municipal contará con más de 40 máquinas cada jornada para trabajar.

VACIADO DE LA PUERTA DEL SOL Y FILTROS

Como cada año, se vaciará la Puerta del Sol previamente, desde las 21 horas, para acceder posteriormente una hora después las personas que quieran asistir a las preúvas este martes, y mañana a las uvas, a través de cuatro zonas con doble filtro policial (prefiltro y filtro) hasta cubrir el aforo, de nuevo fijado en 15.000 personas.

Esos filtros se atenderán, un año más, al 50% entre Policía Municipal y Policía Nacional. Esos puntos son los accesos a Sol por calle Mayor, calle Arenal, calle Alcalá y Carrera de San Jerónimo. A los que intenten acceder por otras calles, como Preciados y Montera, se les dirigirá hacia esos puntos.