Más de 174.000 paquetes son transportados a través del Metro evitando 158.000 kilómetros de reparto en superficie - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha transportado 174.000 paquetes a través de Metro durante los primeros ocho meses de funcionamiento de Metropaq, un sistema de logística de última milla que utiliza las líneas 3 y 12 para el traslado de mercancías y que ha evitado 158.000 kilómetros de reparto en superficie.

Esta iniciativa ha convertido al suburbano madrileño en el primero del mundo en incorporar una infraestructura logística subterránea para el reparto de paquetería, ha destacado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

También ha permitido evitar la emisión de aproximadamente 39,5 toneladas de CO2, una cantidad equivalente a la capacidad de absorción anual de cerca de 1.800 árboles. Y según las estimaciones realizadas conforme a la metodología de la Comisión Europea, la iniciativa ha generado un ahorro de 63.200 euros al reducir los costes asociados al tráfico, la contaminación del aire, el ruido, las emisiones que afectan al clima y los accidentes de circulación.

EN DOS LÍNEAS

Este servicio funciona actualmente en dos líneas de Metro con modelos diferentes. En la Línea 12 (MetroSur) opera desde 2025 un sistema de primera milla, desarrollado en colaboración con distintas agencias de GLS del sur de la región, que utiliza la red ferroviaria para transportar paquetes y reducir los desplazamientos por carretera.

A este se suma el implantado en la L3, con 57 puntos de recogida mediante taquillas inteligentes distribuidas en 19 estaciones entre Moncloa y El Casar.

Estas instalaciones están disponibles durante las 19 horas de funcionamiento diario de Metro, los 365 días del año, y permiten retirar los pedidos de manera autónoma mediante un código QR. Amazon, GLS y SEUR se han incorporado progresivamente a esta modalidad desde el pasado 14 de abril, ampliando las opciones de entrega disponibles para los viajeros.

ESTACIONES CON MAYOR VOLUMEN

Hasta el 15 de julio, los clientes habían retirado ya más de 15.000 paquetes de estas taquillas. Las estaciones de Embajadores, Ciudad de los Ángeles y Palos de la Frontera concentran el mayor volumen de recogidas.

Por días de la semana, los lunes registran más actividad, seguidos de los martes y los jueves, lo que refleja la incorporación de esta opción a los desplazamientos cotidianos de los viajeros. Todo el proceso se desarrolla sin afectar a la frecuencia de los trenes, la calidad del servicio ni la seguridad de los usuarios.