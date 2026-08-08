Más de 200 bolardos de Lavapiés se transformarán en obras de arte para imaginar barrios "utópicos" y más verdes

Archivo - VIII edición del evento artístico-hedonístico ‘Bolardo voy, Bolardo vengo’, a 10 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 bolardos de las calles Amparo, Sombrerete y Caravaca, en el barrio de Lavapiés, se convertirán este domingo en pequeños lienzos durante la 9ª edición de 'Bolardo Voy, Bolardo Vengo', un encuentro de arte ciudadano que este año invita a imaginar futuros deseables para los barrios bajo el lema de las 'bolardotopías'.

La actividad, enmarcada dentro de la programación de las Fiestas de San Lorenzo del Ayuntamiento de Madrid y abierta a cualquier persona con inquietudes artísticas, se celebrará de 16 a 21 horas y animará a los participantes a plasmar sobre los bolardos ideas vinculadas a ciudades más verdes, habitables y comunitarias.

"No buscamos un estilo concreto", ha explicado a Europa Press la impulsora de la iniciativa, Sara C. Jiménez, quien ha señalado que la temática de esta edición parte de pensar cómo nos gustaría que fueran nuestras calles desde la perspectiva de quienes las habitan.

La propuesta bebe, según ha detallado, de imaginarios como el 'solarpunk', relacionado con edificios verdes y con la incorporación de elementos naturales y planteamientos utópicos al espacio urbano. "Es llevar lo verde, llevar lo utópico a la ciudad", ha resumido.

'Bolardo Voy, Bolardo Vengo' nació en 2016 después de que Jiménez y un amigo visitaran una edición de Pinta Malasaña en la que varios artistas habían intervenido bolardos de la Galería de Robles.

La imagen de grupos de personas reunidas alrededor de estas piezas de mobiliario urbano les llevó a plantearse trasladar la idea a Lavapiés, pero abriéndola no solo a artistas profesionales sino al conjunto de la ciudadanía.

"Pensamos que sería bonito engalanar los bolardos y abrir esto a personas que no fueran artistas urbanos, sino a cualquiera: público infantil, juvenil, veterano, tan diverso como es este barrio", ha recordado.

DE LA CALLE DE LA FE A MÁS DE 200 BOLARDOS

La primera edición se desarrolló en la calle de la Fe y las intervenciones se realizaban directamente sobre los bolardos. La intención inicial era ir ampliando cada año el proyecto hasta conseguir que estas piezas decoradas se convirtieran en un elemento característico del paisaje de Lavapiés.

Sin embargo, posteriormente dejó de permitirse pintar directamente sobre el mobiliario urbano, por lo que la organización optó por comenzar a fabricar cilindros de cartón que se colocan alrededor de los bolardos y sobre los que se realizan actualmente las intervenciones.

Lejos de limitar la creatividad, Jiménez considera que el nuevo formato ha ampliado las posibilidades. Entre las creaciones de anteriores ediciones recuerda un bolardo convertido en una suerte de puzle con cinco piezas giratorias que permitían combinar diferentes cabezas, cuerpos y extremidades.

También ha habido propuestas que transformaban los bolardos en elementos funcionales, como un taburete de madera, una pequeña mesa, estructuras para colocar una hamaca entre dos bolardos o un asiento con espacio para instalar una sombrilla.

"Los que más me sorprenden son los que transforman el bolardo en algo útil", ha confesado Jiménez, aunque también ha destacado trabajos especialmente elaborados, como un diorama de inspiración japonesa realizado por una tatuadora tras varias semanas de preparación.

CUANDO ARTE Y REIVINDICACIÓN SE FUSIONAN

El encuentro también se ha convertido con los años en un espacio para expresar reivindicaciones vecinales y sociales. En la pasada edición, según Jiménez, fueron numerosas las intervenciones relacionadas con Palestina, mientras que anteriormente tuvieron especial presencia los mensajes sobre vivienda y desahucios en el barrio.

La organización denomina a este tipo de obras 'bolardos conscientes' y utiliza también la etiqueta '#BolardoConsciente' para agrupar las intervenciones en las que el componente artístico se combina con una reivindicación.

La edición de 2026 será la novena desde el nacimiento del encuentro en 2016, ya que la actividad no pudo celebrarse en 2020 debido a la pandemia.

UN ENCUENTRO ABIERTO A TODAS LAS EDADES

La preparación comienza además semanas antes de la cita. Un equipo comunitario fabrica en el jardín comunitario 'Esta es una Plaza' los cilindros de cartón necesarios para cubrir los bolardos, preparando incluso unidades adicionales para aquellas personas que decidan sumarse el mismo día.

Jiménez ha insistido en que no es necesario ser artista profesional para participar. "Al revés, el objetivo es abrirlo a todo el mundo", ha subrayado.

La organizadora apunta a que es imprescindible inscribirse previamente a través del correo electrónico bolardovoy@gmail.com para poder calcular el número de cilindros que debe preparar.

El encuentro dispone igualmente de una categoría infantil y congrega a vecinos de distintas edades, además de participantes procedentes de otros puntos de Madrid e incluso de fuera de la región.

Para su impulsora, uno de los principales atractivos de la actividad no es únicamente el resultado final de las intervenciones, sino el propio proceso creativo y comunitario. "Es muy bonito cómo se queda la calle, pero sobre todo es muy bonito el proceso", ha asegurado.

LOS COMERCIOS DEL BARRIO APOYAN LA INICIATIVA

'Bolardo Voy, Bolardo Vengo' mantiene además su carácter de concurso. Los propios participantes son quienes votan buena parte de los bolardos premiados, una fórmula adoptada después de que en ediciones anteriores pudiera votar cualquier asistente.

A esos reconocimientos se suman tres premios concedidos por el equipo organizador, formado por alrededor de una decena de personas, que busca destacar propuestas quizá menos espectaculares visualmente pero con especial ingenio, humor o interés en su mensaje.

Este año, alrededor de 25 comercios y negocios han colaborado con los premios de esta iniciativa, entre ellos farmacias, teatros, librerías y locales de hostelería.

Jiménez ha animado a participar a cualquier persona que quiera pasar una tarde diferente durante las fiestas de Lavapiés: "No hace falta ser artista, simplemente hace falta querer pasar un buen rato con amigos o familia", ha concluido, antes de recalcar que personas de todas las edades son "más que bienvenidas" a sumarse a la iniciativa.