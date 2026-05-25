Más de 200 ovejas recorrerán Tres Cantos en una travesía urbana para acercar la trashumancia a los vecinos

Ovejas - AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 ovejas merinas recorrerán este sábado las calles de Tres Cantos en una travesía urbana organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Iberozoa para acercar la tradición de la trashumancia a los vecinos y reivindicar su valor ambiental y cultural.

El recorrido tendrá lugar entre las 17.30 y las 19.00 horas y pondrá fin a las actividades celebradas desde el pasado 23 de mayo en torno a esta práctica ganadera tradicional, vinculada al pastoreo y al mantenimiento sostenible del entorno natural.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el rebaño ha estado realizando durante toda la semana labores de desbroce natural en el Parque Sur, una actuación que contribuye a la prevención de incendios ante la llegada de las altas temperaturas.

La travesía comenzará precisamente en el Parque Sur y continuará por la calle del Bolillero, la Avenida de Viñuelas, la Plaza de la Encina, la Avenida de los Encuartes y las inmediaciones del Ayuntamiento hasta llegar a la calle del Viento y la glorieta Werner Von Siemens. Desde allí, las ovejas se dirigirán hacia Valdeloshielos, donde retomarán su camino hacia la Sierra de Madrid.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha destacado que esta iniciativa supone "una oportunidad única" para que los vecinos redescubran "una tradición histórica profundamente vinculada al respeto por el entorno y a la sostenibilidad".

Por su parte, el concejal de Gestión Ambiental, Jesús Ruiz, ha subrayado que la trashumancia continúa siendo "una herramienta eficaz y sostenible" para el mantenimiento de espacios naturales y la prevención de incendios, además de contribuir a la sensibilización ambiental de la ciudadanía.

El Ayuntamiento ha animado a los vecinos a seguir el recorrido desde distintos puntos de la ciudad y participar "de forma respetuosa" en una actividad que combina tradición, sostenibilidad y educación ambiental.