Más de 2.000 mayores dependientes o con discapacidad reciben atención social reforzada tras el incendio de Sierra Oeste

La Consejera De Familia, Juventud Y Asuntos Sociales De La Comunidad De Madrid, Ana Dávila, Hace Balance De Las Actuaciones Del Gobierno Regional En Materia Social Tras El Gran Incendio De Este Verano En La Sierra Oeste. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene reforzada la atención social a más de 2.000 personas mayores en situación de dependencia o con discapacidad de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste de este verano.

Dentro del Plan de Reconstrucción de la zona, el Gobierno regional atiende actualmente a 2.002 usuarios a través de un dispositivo extraordinario en sus hogares, el Servicio de Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia Avanzada y un acuerdo con el Colegio de la Psicología de Madrid.

Del total, 300 han requerido apoyos específicos, ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado este martes la Residencia Villa del Prado, que tuvo que permanecer confinada durante el gran incendio, para trasladar a sus trabajadores el agradecimiento del Gobierno regional por la labor realizada durante la emergencia.

Además de asistir a sus 120 usuarios, acogieron a cuatro personas mayores de la localidad y a una mujer con problemas respiratorios, prepararon comida para los evacuados del polideportivo e incluso colaboraron en las labores de contención del fuego.

Dávila ha explicado que actualmente 2.002 personas reciben atención reforzada. Entre ellas se encuentran 37 profesionales de residencias que han participado en las sesiones de apoyo desarrolladas en coordinación con el Colegio de la Psicología de Madrid.

La colaboración con esta entidad ha llegado a 10 centros y a 759 mayores, de los que 14 han necesitado una intervención específica. Además, la Consejería activó en agosto un dispositivo extraordinario en los hogares que ha llegado a 1.206 usuarios, de los que 274 han requerido asistencia específica, ya fuera psicológica, domiciliaria, terapia ocupacional o de un trabajador social.

A través de esta iniciativa, junto con los servicios habituales de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia Avanzada, se han efectuado más de 15.000 llamadas y 2.300 horas de asistencia extraordinaria.

Asimismo, Dávila ha recordado que los profesionales de la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación han visitado y supervisado 14 centros de mayores y dos de discapacidad de las zonas afectadas para ayudarles en su reapertura tras las evacuaciones y en su funcionamiento.