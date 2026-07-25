Más de 2.000 personas desplazadas por el incendio son atendidas en los 14 puntos de acogida distribuidos por la región

Centro de acogida de Leganés - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.064 personas desplazadas por el incendio en la sierra oeste madrileña son atendidas en los catorce puntos de acogida distribuidos por la región, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Los dispositivos, habilitados en coordinación con los ayuntamientos, se reparten entre Las Rozas (250), Villamanta (220), Villaviciosa de Odón (215), Móstoles, Alcalá de Henares y Alcobendas (200 cada uno), Brunete (182), Leganés (171), Getafe (150), Alcorcón (102), Villanueva de la Cañada (72), Villamantilla (60), Navalcarnero y Villanueva de Perales (21 cada uno).