Más de 22,3 millones de viajeros en los autobuses sustitutivos gratuitos durante el cierre de la L6 de Metro

Los autobuses gratuitos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) que han funcionado durante días de cierre del servicio en la Línea 6 de Metro, la más utilizada del suburbano, han registrado más de 22,3 millones de viajeros desde su puesta en marcha.

Así lo ha apuntado la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en un balance de este servicio que se habilitó con el arranque de las obras el pasado 31 de mayo para la renovación integral de la 'Circular', que se convertirá en 2027 en la primera línea automatizada de la red.

Con la reapertura total de la Línea 6 el próximo sábado día 20, estos autobuses dejarán de prestar servicio de forma gradual. De esta forma, el Servicio Especial 5 (Cuatro Caminos-Moncloa) realizará su última prestación la noche del sábado al domingo, igual que la línea 180C (entre Arganzuela-Planetario y Legazpi). En este caso, retomará su trayecto habitual entre Legazpi y Estación de El Pozo a partir del 8 de enero.

Por su lado, el Servicio Especial Nocturno entre Moncloa y Legazpi, lo hará la noche del jueves al viernes, mientras que el Servicio Especial 7 entre Ciudad Universitaria y Moncloa dejará de funcionar la noche del viernes. Finalmente, el Servicio Especial 6 entre Legazpi y Moncloa, el más demandado, hará su última prestación en la madrugada del 23 al 24.

La vicealcaldesa ha destacado el "amplio despliegue" puesto en marcha durante los más de 200 días de cierre de la 'Circular', "probablemente el mayor de la historia de la EMT", con más de cinco servicios especiales y la circulación de hasta 105 vehículos, con más de 200 conductores asignados.

"Se ha llegado a tener en circulación hasta 61 vehículos simultáneamente con una asignación de 137 conductores y con el despliegue de todos estos servicios se ha alcanzado la cifra de 2,2 millones de kilómetros recorridos, de los cuales son 1,6 en días laborables y 0,6 el resto de los días", ha remarcado Sanz.

En este sentido, ha subrayado que el buen funcionamiento de este refuerzo, que ha permitido más de 22,3 millones de viajeros durante esta etapa y se ha felicitado de que se pueda ir recuperando la normalidad en cuanto a la movilidad en la ciudad.