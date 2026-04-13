Más de 280.000 alumnos madrileños arrancan este martes las pruebas para evaluar sus conocimientos

Archivo - Un estudiante durante un examen de la convocatoria extraordinaria de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), en la Facultad de Farmacia de la UCM, a 4 de julio de 2023, en Móstoles, - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid inicia este martes las pruebas que durante dos jornadas evaluarán los conocimientos de los estudiantes de 4º de Educación Primaria y 2º de Secundaria, como indica la ley estatal, además de los de 6º de Primaria y 4º de ESO por decisión del Gobierno regional.

Esta medida, con este mismo formato por tercer año consecutivo, tiene como objetivo comprobar el nivel de los estudiantes no solo en los cursos intermedios, sino también al finalizar ambas etapas en todos los centros públicos, concertados y privados, ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

La finalidad de las evaluaciones es comprobar el grado de dominio de las competencias clave en comunicación lingüística, lenguas extranjeras, matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería, además de habilidades personales y sociales.

Así, en las de Primaria se tomará como referente el grado de adquisición de las competencias específicas en las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera Inglés, Matemáticas y Ciencias Sociales.

Por otra parte, en Educación Secundaria Obligatoria se hará con las materias de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera Inglés, Matemáticas y Geografía e Historia.

El desarrollo de la evaluación está supervisado por los docentes de cada colegio e instituto, con el apoyo del personal de la Inspección Educativa, las direcciones de Área Territoriales y la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza.

Además, los colegios e institutos madrileños podrán estudiar los resultados obtenidos por sus alumnos y utilizar ese análisis para aplicar planes de refuerzo y mejora del rendimiento académico en cada asignatura.